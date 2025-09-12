Daugiau apie SLEEPCOIN

SLEEPCOIN Kainos informacija

SLEEPCOIN Oficiali svetainė

SLEEPCOIN Tokenomika

SLEEPCOIN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

buy and sleep logotipas

buy and sleep kaina (SLEEPCOIN)

Neįtraukta į sąrašą

1 SLEEPCOIN į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
buy and sleep (SLEEPCOIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:04:56(UTC+8)

buy and sleep (SLEEPCOIN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

+3.77%

+6.87%

+6.87%

buy and sleep (SLEEPCOIN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SLEEPCOIN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SLEEPCOIN kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SLEEPCOIN per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +3.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.87%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

buy and sleep (SLEEPCOIN) rinkos informacija

$ 13.73K
$ 13.73K$ 13.73K

--
----

$ 13.73K
$ 13.73K$ 13.73K

999.92M
999.92M 999.92M

999,923,300.29
999,923,300.29 999,923,300.29

Dabartinė buy and sleep rinkos kapitalizacija yra $ 13.73K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SLEEPCOIN apyvartoje yra 999.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 999923300.29. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.73K

buy and sleep (SLEEPCOIN) kainos istorija USD

Šiandienos buy and sleep kainos pokytis į USD: $ 0.
buy and sleep 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
buy and sleep 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
buy and sleep 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.77%
30 dienų$ 0-2.46%
60 dienų$ 0-51.04%
90 dienų$ 0--

Kas yra buy and sleep (SLEEPCOIN)

narrative is simple. buy and sleep. whether u feel safe with 1$, 1 sol or 10 sol. put whatever your comfortable with and sleep.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

buy and sleep (SLEEPCOIN) išteklius

Oficiali svetainė

buy and sleep kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos buy and sleep (SLEEPCOIN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų buy and sleep (SLEEPCOIN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes buy and sleep prognozes.

Peržiūrėkite buy and sleep kainos prognozę dabar!

SLEEPCOIN į vietos valiutas

buy and sleep (SLEEPCOIN) Tokenomika

Supratimas apie buy and sleep (SLEEPCOIN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SLEEPCOINišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie buy and sleep (SLEEPCOIN)

Kiek buy and sleep(SLEEPCOIN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SLEEPCOIN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SLEEPCOIN į USD kaina?
Dabartinė SLEEPCOIN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra buy and sleep rinkos kapitalizacija?
SLEEPCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 13.73KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SLEEPCOIN apyvartoje?
SLEEPCOIN apyvartoje yra 999.92MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SLEEPCOIN kaina?
SLEEPCOIN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SLEEPCOIN kaina?
SLEEPCOIN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SLEEPCOIN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SLEEPCOIN yra --USD.
Ar SLEEPCOIN kaina šiais metais kils?
SLEEPCOIN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SLEEPCOIN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:04:56(UTC+8)

buy and sleep (SLEEPCOIN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.