Business Coin logotipas

Business Coin kaina (BUSINESS)

Neįtraukta į sąrašą

1 BUSINESS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00136982
-3.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Business Coin (BUSINESS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:40:41(UTC+8)

Business Coin (BUSINESS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00134443
24 val. žemiausia
$ 0.00144964
24 val. aukščiausia

$ 0.00134443
$ 0.00144964
$ 0.02849376
$ 0
+0.05%

-3.79%

+4.28%

+4.28%

Business Coin (BUSINESS) realiojo laiko kaina yra $0.00136982. Per pastarąsias 24 valandas BUSINESS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00134443 iki aukščiausios $ 0.00144964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUSINESS kaina yra $ 0.02849376, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUSINESS per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – -3.79%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Business Coin (BUSINESS) rinkos informacija

$ 1.29M
--
$ 1.29M
949.97M
949,973,142.65894
Dabartinė Business Coin rinkos kapitalizacija yra $ 1.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUSINESS apyvartoje yra 949.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 949973142.65894. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29M

Business Coin (BUSINESS) kainos istorija USD

Šiandienos Business Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Business Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006892769.
Business Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009626471.
Business Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00215415235342683.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.79%
30 dienų$ -0.0006892769-50.31%
60 dienų$ -0.0009626471-70.27%
90 dienų$ -0.00215415235342683-61.12%

Kas yra Business Coin (BUSINESS)

It's JUST business. It's ONLY business. It will only ever BE business. Are you conducting business? You're conducting business now. You're just doing business now. YOU'RE IN BUSINESS NOW, KID. Understand its strictly business, you have no recourse, no second chances, you only have business. You must do business, you must complete business, you must devote yourself to business. Opportunities come and go but business is eternal.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Business Coin (BUSINESS) išteklius

Oficiali svetainė

Business Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Business Coin (BUSINESS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Business Coin (BUSINESS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Business Coin prognozes.

Peržiūrėkite Business Coin kainos prognozę dabar!

BUSINESS į vietos valiutas

Business Coin (BUSINESS) Tokenomika

Supratimas apie Business Coin (BUSINESS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUSINESSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Business Coin (BUSINESS)

Kiek Business Coin(BUSINESS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUSINESS kaina USD valiuta yra 0.00136982USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUSINESS į USD kaina?
Dabartinė BUSINESS kaina USD valiuta yra $ 0.00136982. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Business Coin rinkos kapitalizacija?
BUSINESS rinkos kapitalizacija yra $ 1.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUSINESS apyvartoje?
BUSINESS apyvartoje yra 949.97MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUSINESS kaina?
BUSINESS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02849376USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUSINESS kaina?
BUSINESS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BUSINESS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUSINESS yra --USD.
Ar BUSINESS kaina šiais metais kils?
BUSINESS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUSINESS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.