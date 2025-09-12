Daugiau apie BG

BunnyPark Game logotipas

BunnyPark Game kaina (BG)

Neįtraukta į sąrašą

1 BG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-3.30%1D
USD
BunnyPark Game (BG) kainos grafikas realiu laiku
BunnyPark Game (BG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00838662
$ 0.00838662$ 0.00838662

$ 0
$ 0$ 0

+0.21%

-3.33%

-6.27%

-6.27%

BunnyPark Game (BG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BG kaina yra $ 0.00838662, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BG per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -3.33%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BunnyPark Game (BG) rinkos informacija

$ 11.60K
$ 11.60K$ 11.60K

--
----

$ 11.66K
$ 11.66K$ 11.66K

995.41M
995.41M 995.41M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė BunnyPark Game rinkos kapitalizacija yra $ 11.60K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BG apyvartoje yra 995.41M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.66K

BunnyPark Game (BG) kainos istorija USD

Šiandienos BunnyPark Game kainos pokytis į USD: $ 0.
BunnyPark Game 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BunnyPark Game 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BunnyPark Game 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-3.33%
30 dienų$ 0-7.87%
60 dienų$ 0-4.60%
90 dienų$ 0--

Kas yra BunnyPark Game (BG)

"BunnyPark is a DeFi + NFT project deployed on BSC with the main focus on NFT “SaaS” incubation and product standardization that allow the output of NFT development standards, diverse gameplay, product rules and application values into a series of standard smart contracts. As the Lego provider in the NFT sector, BunnyPark is able to provide many NFT and GameFi developer teams and artists a platform to create quick combinations of NFT products. BunnyPark Game is a one-stop game token launched for the SaaS ecosystem. BG will be used to participate in all SaaS incubated projects, including IBOs, GameBox, BlindBox, and participation in the game processes. This way, all SaaS GameFi will be connected to form a seamless BSC game circle. BG is not available via pre-sale but can only be obtained through participation in the SaaS ecosystem."

BunnyPark Game (BG) išteklius

Oficiali svetainė

BunnyPark Game kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BunnyPark Game (BG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BunnyPark Game (BG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BunnyPark Game prognozes.

Peržiūrėkite BunnyPark Game kainos prognozę dabar!

BG į vietos valiutas

BunnyPark Game (BG) Tokenomika

Supratimas apie BunnyPark Game (BG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BunnyPark Game (BG)

Kiek BunnyPark Game(BG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BG į USD kaina?
Dabartinė BG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BunnyPark Game rinkos kapitalizacija?
BG rinkos kapitalizacija yra $ 11.60KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BG apyvartoje?
BG apyvartoje yra 995.41MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BG kaina?
BG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00838662USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BG kaina?
BG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BG yra --USD.
Ar BG kaina šiais metais kils?
BG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
