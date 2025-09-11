Bunni kaina (BUNNI)
Bunni (BUNNI) realiojo laiko kaina yra $0.00490257. Per pastarąsias 24 valandas BUNNI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUNNI kaina yra $ 0.02499457, o žemiausia – $ 0.00248243.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUNNI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +13.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bunni rinkos kapitalizacija yra $ 3.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUNNI apyvartoje yra 690.90M vienetų, o bendras kiekis siekia 987710788.8524388. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.84M
Šiandienos Bunni kainos pokytis į USD: $ 0.
Bunni 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0032514319.
Bunni 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0035181479.
Bunni 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0032514319
|-66.32%
|60 dienų
|$ -0.0035181479
|-71.76%
|90 dienų
|$ 0
|--
Bunni v2 helps LPs build yield-maximized, dynamic, and automated liquidity pools. Our rehypothecation hook boosts LP returns by pairing steady APYs from lending vaults with swap fees, driving higher yields to our pools before incentives. • Liquidity Density Functions (LDFs): Enable complex liquidity shapes with constant gas cost swaps. These are really nice and offer more customization than our competitors. For example, we are more gas-efficient and customizable than our competitors. • Shapeshifting: This allows for programmatic shifting, morphing, or switching of liquidity distributions. LPs love this. For stablecoins, we have a custom LDF that will actually allow you to buy the dip! TLDR, you can start with a center-heavy shape and automatically switch to edge-heavy before going back to create deep liquidity at the peg again. • Autonomous rebalancing: Maintains optimal token ratios without external keepers. • am-AMM: Recaptures MEV and optimizes fees via auctions. https://x.com/bunni_xyz/status/1788629395487572246 This is a cool feature for LPs and can give market makers a competitive advantage. They "rent" the rights to swap fees so for arbitrage purposes they are essentially trading without a swap fee, just rent. • Surge fee: Protects against sandwiching. • Rehypothecation: Let's idle liquidity outside of the current price tick earn throughout defi, so we could have an LP pool that rehypos the USDC in your pair to a number of projects. Aave, Yearn, Euler, Morpho, for example would work. They love this because it's essentially a new form of TVL. • Volatility-based swap fee: This is a dynamic fee model that adjusts to price volatility. We can use it by default or automatically if the am-amm doesn't get renters. • Auto-compounding: Automatically reinvests fees into liquidity positions.
