Bumper kaina (BUMP)
Bumper (BUMP) realiojo laiko kaina yra $0.00140568. Per pastarąsias 24 valandas BUMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00119523 iki aukščiausios $ 0.00152792 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUMP kaina yra $ 0.438225, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUMP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -7.76%, o per pastarąsias 7 dienas – -28.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bumper rinkos kapitalizacija yra $ 275.07K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUMP apyvartoje yra 195.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 351.42K
Šiandienos Bumper kainos pokytis į USD: $ -0.00011831596626829.
Bumper 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009153925.
Bumper 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003219056.
Bumper 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000616533773243988.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00011831596626829
|-7.76%
|30 dienų
|$ -0.0009153925
|-65.12%
|60 dienų
|$ -0.0003219056
|-22.90%
|90 dienų
|$ -0.000616533773243988
|-30.48%
Bumper protects the value of your crypto using a radically innovative DeFi protocol. Set the price you want to protect and if the market crashes, your asset will never fall below that price. Importantly, if the market pumps, your asset rises too. Protect your crypto price from market drops. To protect your assets simply connect your wallet to the Bumper dApp. Choose the amount and price of the crypto asset you want to protect and it's locked in. No matter where the market heads, the value of your crypto won't drop below the set price. Earn a regular yield by staking. Stake your stablecoin (USDC initially) and receive a yield from premiums paid by protection takers, alongside native $Bump token emissions
