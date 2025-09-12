Daugiau apie BSHARK

BULLSHARK kaina (BSHARK)

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
BULLSHARK (BSHARK) kainos grafikas realiu laiku
BULLSHARK (BSHARK) kainos informacija (USD)

BULLSHARK (BSHARK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BSHARK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BSHARK kaina yra $ 0.00814924, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BSHARK per pastarąją valandą pasikeitė +2.11%, per 24 valandas – -11.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Dabartinė BULLSHARK rinkos kapitalizacija yra $ 49.85K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BSHARK apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 49.85K

Kas yra BULLSHARK (BSHARK)

$BSHARK is an innovative token on the Sui blockchain, inspired by the iconic Suifren Bullshark NFT. It combines AI agents, trading bots, and dynamic PFP NFTs to offer a unique experience in the crypto ecosystem. The token has a total supply of 1 billion, with a renounced contract and burned liquidity, ensuring transparency and security for investors. The project also features the Sui Sniper Bot, a tool designed for efficient trading on the Sui network. Additionally, the Bullchads NFTs provide holders with exclusive benefits, such as access to partner tools and VIP networking opportunities within the Sui ecosystem. ​ For more information, visit the official website: https://bullshark.fun/

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BULLSHARK (BSHARK)

Kiek BULLSHARK(BSHARK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BSHARK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BSHARK į USD kaina?
Dabartinė BSHARK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BULLSHARK rinkos kapitalizacija?
BSHARK rinkos kapitalizacija yra $ 49.85KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BSHARK apyvartoje?
BSHARK apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BSHARK kaina?
BSHARK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00814924USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BSHARK kaina?
BSHARK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BSHARK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BSHARK yra --USD.
Ar BSHARK kaina šiais metais kils?
BSHARK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BSHARK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.