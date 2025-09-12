Daugiau apie BUGS

Bugs Bunny logotipas

Bugs Bunny kaina (BUGS)

Neįtraukta į sąrašą

1 BUGS į USD – tiesioginė kaina:

$0.00027544
$0.00027544$0.00027544
+1.60%1D
mexc
USD
Bugs Bunny (BUGS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:17:58(UTC+8)

Bugs Bunny (BUGS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.061833
$ 0.061833$ 0.061833

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.60%

-6.20%

-6.20%

Bugs Bunny (BUGS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BUGS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BUGS kaina yra $ 0.061833, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BUGS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +1.60%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bugs Bunny (BUGS) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 16.68K
$ 16.68K$ 16.68K

0.00
0.00 0.00

60,548,000.0
60,548,000.0 60,548,000.0

Dabartinė Bugs Bunny rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BUGS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 60548000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.68K

Bugs Bunny (BUGS) kainos istorija USD

Šiandienos Bugs Bunny kainos pokytis į USD: $ 0.
Bugs Bunny 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bugs Bunny 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bugs Bunny 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.60%
30 dienų$ 0-44.55%
60 dienų$ 0+5.46%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bugs Bunny (BUGS)

The Bugs Bunny Token ($BUGS) was born out of a shared vision among a group of crypto enthusiasts who are drawn together by their love of the childhood cartoon show „Looney Tunes“ and crypto. With this new cryptocurrency, the main character of the popular childhood series comes back to life and brings all his joy and nostalgia under the stressful life of a crypto investor. To that end, the currency manages to achieve price growth due to its large community and appeal, putting its followers financially in a great direction. The max supply of the token is exactly 100.00.000 and total supply is 60.548.000. By providing an extremely low market cap and low token supply, the team aims to reward early investors with huge price increases over the coming years.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bugs Bunny (BUGS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Bugs Bunny kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bugs Bunny (BUGS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bugs Bunny (BUGS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bugs Bunny prognozes.

Peržiūrėkite Bugs Bunny kainos prognozę dabar!

BUGS į vietos valiutas

Bugs Bunny (BUGS) Tokenomika

Supratimas apie Bugs Bunny (BUGS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BUGSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bugs Bunny (BUGS)

Kiek Bugs Bunny(BUGS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BUGS kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BUGS į USD kaina?
Dabartinė BUGS kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bugs Bunny rinkos kapitalizacija?
BUGS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BUGS apyvartoje?
BUGS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BUGS kaina?
BUGS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.061833USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BUGS kaina?
BUGS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BUGS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BUGS yra --USD.
Ar BUGS kaina šiais metais kils?
BUGS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BUGS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:17:58(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.