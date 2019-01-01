Bugna (BGA) Tokenomika
Bugna (BGA) Informacija
Bugna Coin is an advanced blockchain project that focuses on building a decentralized and sustainable ecosystem. As the first memecoin built on the kHeavyhash network, Bugna Coin leverages this innovative technology to provide secure and transparent financial solutions. Unlike typical cryptocurrencies, Bugna Coin is part of a broader ecosystem that includes NFTs, gaming, and smart contract support. By integrating these elements, Bugna Coin aims to offer a unique experience for users, combining entertainment and utility within the decentralized finance (DeFi) space.
One of the standout features of Bugna Coin is its focus on NFTs and gaming, creating a dynamic ecosystem where users can engage with digital assets in multiple ways. Through the development of decentralized applications (dApps) and smart contracts, Bugna Coin supports an array of financial and entertainment services. Users can buy, sell, and trade NFTs, participate in gaming experiences, and utilize Bugna Coin in various decentralized financial operations, all within a secure and cost-effective environment.
As the first memecoin on the kHeavyhash network, Bugna Coin emphasizes community-driven growth and interaction. The memecoin aspect adds a fun and engaging layer to the project, attracting users from various backgrounds, including gaming and NFT enthusiasts. With fast transaction speeds and low fees, Bugna Coin ensures that users can participate in the ecosystem with ease, whether through gaming, NFTs, or smart contract-powered financial tools.
In addition to its technical advantages, Bugna Coin's broader ecosystem is designed to create long-term value for its community. Users can engage in staking, farming, and other decentralized activities to grow their assets while also enjoying the entertainment aspects brought by the NFT and gaming sectors. The development team is also committed to education, helping users better understand blockchain technology and how it can be applied to everyday life.
With a long-term vision, Bugna Coin not only focuses on delivering short-term products and services but also aims to build a strong and sustainable user base. The project actively seeks strategic partnerships and continues to expand its ecosystem, positioning Bugna Coin as a unique and notable blockchain project that bridges the gap between memecoins, NFTs, gaming, and decentralized finance.
Bugna (BGA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Bugna (BGA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Bugna (BGA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bugna (BGA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BGA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BGA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BGA tokenomiką, galite peržiūrėti BGA tokeno kainą realiuoju laiku!
BGA kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BGA? Mūsų BGA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.