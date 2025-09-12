Bugna kaina (BGA)
Bugna (BGA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BGA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BGA kaina yra $ 0.00004788, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BGA per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +10.49%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bugna rinkos kapitalizacija yra $ 10.41K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BGA apyvartoje yra 47.04B vienetų, o bendras kiekis siekia 47037887571.09701. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.41K
Šiandienos Bugna kainos pokytis į USD: $ 0.
Bugna 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bugna 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bugna 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+10.49%
|30 dienų
|$ 0
|-46.06%
|60 dienų
|$ 0
|-81.38%
|90 dienų
|$ 0
|--
Bugna Coin is an advanced blockchain project that focuses on building a decentralized and sustainable ecosystem. As the first memecoin built on the kHeavyhash network, Bugna Coin leverages this innovative technology to provide secure and transparent financial solutions. Unlike typical cryptocurrencies, Bugna Coin is part of a broader ecosystem that includes NFTs, gaming, and smart contract support. By integrating these elements, Bugna Coin aims to offer a unique experience for users, combining entertainment and utility within the decentralized finance (DeFi) space. One of the standout features of Bugna Coin is its focus on NFTs and gaming, creating a dynamic ecosystem where users can engage with digital assets in multiple ways. Through the development of decentralized applications (dApps) and smart contracts, Bugna Coin supports an array of financial and entertainment services. Users can buy, sell, and trade NFTs, participate in gaming experiences, and utilize Bugna Coin in various decentralized financial operations, all within a secure and cost-effective environment. As the first memecoin on the kHeavyhash network, Bugna Coin emphasizes community-driven growth and interaction. The memecoin aspect adds a fun and engaging layer to the project, attracting users from various backgrounds, including gaming and NFT enthusiasts. With fast transaction speeds and low fees, Bugna Coin ensures that users can participate in the ecosystem with ease, whether through gaming, NFTs, or smart contract-powered financial tools. In addition to its technical advantages, Bugna Coin's broader ecosystem is designed to create long-term value for its community. Users can engage in staking, farming, and other decentralized activities to grow their assets while also enjoying the entertainment aspects brought by the NFT and gaming sectors. The development team is also committed to education, helping users better understand blockchain technology and how it can be applied to everyday life. With a long-term vision, Bugna Coin not only focuses on delivering short-term products and services but also aims to build a strong and sustainable user base. The project actively seeks strategic partnerships and continues to expand its ecosystem, positioning Bugna Coin as a unique and notable blockchain project that bridges the gap between memecoins, NFTs, gaming, and decentralized finance.
Supratimas apie Bugna (BGA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.