BTC 2x Flexible Leverage Index logotipas

BTC 2x Flexible Leverage Index kaina (BTC2X-FLI)

Neįtraukta į sąrašą

1 BTC2X-FLI į USD – tiesioginė kaina:

$56.23
$56.23$56.23
+2.40%1D
USD
BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) kainos grafikas realiu laiku
BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 54.55
$ 54.55$ 54.55
24 val. žemiausia
$ 56.32
$ 56.32$ 56.32
24 val. aukščiausia

$ 54.55
$ 54.55$ 54.55

$ 56.32
$ 56.32$ 56.32

$ 199.13
$ 199.13$ 199.13

$ 2.71
$ 2.71$ 2.71

+0.12%

+2.56%

+4.92%

+4.92%

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) realiojo laiko kaina yra $56.23. Per pastarąsias 24 valandas BTC2X-FLI svyravo nuo žemiausios kainos $ 54.55 iki aukščiausios $ 56.32 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BTC2X-FLI kaina yra $ 199.13, o žemiausia – $ 2.71.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BTC2X-FLI per pastarąją valandą pasikeitė +0.12%, per 24 valandas – +2.56%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) rinkos informacija

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

--
----

$ 4.15M
$ 4.15M$ 4.15M

73.72K
73.72K 73.72K

73,723.73031552808
73,723.73031552808 73,723.73031552808

Dabartinė BTC 2x Flexible Leverage Index rinkos kapitalizacija yra $ 4.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BTC2X-FLI apyvartoje yra 73.72K vienetų, o bendras kiekis siekia 73723.73031552808. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.15M

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) kainos istorija USD

Šiandienos BTC 2x Flexible Leverage Index kainos pokytis į USD: $ +1.4.
BTC 2x Flexible Leverage Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4.5458468740.
BTC 2x Flexible Leverage Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3.8824790720.
BTC 2x Flexible Leverage Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1.4+2.56%
30 dienų$ -4.5458468740-8.08%
60 dienų$ -3.8824790720-6.90%
90 dienų$ 0--

Kas yra BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) išteklius

Oficiali svetainė

BTC 2x Flexible Leverage Index kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BTC 2x Flexible Leverage Index prognozes.

Peržiūrėkite BTC 2x Flexible Leverage Index kainos prognozę dabar!

BTC2X-FLI į vietos valiutas

BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) Tokenomika

Supratimas apie BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BTC2X-FLIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI)

Kiek BTC 2x Flexible Leverage Index(BTC2X-FLI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BTC2X-FLI kaina USD valiuta yra 56.23USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BTC2X-FLI į USD kaina?
Dabartinė BTC2X-FLI kaina USD valiuta yra $ 56.23. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BTC 2x Flexible Leverage Index rinkos kapitalizacija?
BTC2X-FLI rinkos kapitalizacija yra $ 4.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BTC2X-FLI apyvartoje?
BTC2X-FLI apyvartoje yra 73.72KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BTC2X-FLI kaina?
BTC2X-FLI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 199.13USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BTC2X-FLI kaina?
BTC2X-FLI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 2.71USD.
Kokia yra BTC2X-FLI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BTC2X-FLI yra --USD.
Ar BTC2X-FLI kaina šiais metais kils?
BTC2X-FLI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BTC2X-FLI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
BTC 2x Flexible Leverage Index (BTC2X-FLI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.