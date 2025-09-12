BrutalSol kaina (BRUTE)
+2.91%
-3.97%
-8.59%
-8.59%
BrutalSol (BRUTE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BRUTE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BRUTE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BRUTE per pastarąją valandą pasikeitė +2.91%, per 24 valandas – -3.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.59%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BrutalSol rinkos kapitalizacija yra $ 37.22K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BRUTE apyvartoje yra 903.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 999518324.0118. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 41.18K
Šiandienos BrutalSol kainos pokytis į USD: $ 0.
BrutalSol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BrutalSol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BrutalSol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-3.97%
|30 dienų
|$ 0
|-8.73%
|60 dienų
|$ 0
|+4.56%
|90 dienų
|$ 0
|--
BrutalSol is a Monopoly inspired on-chain GameFi board game. It works with player minting cities, collecting and paying rent, passing checkpoints of Jail, Tax authority & bunkers - all with the roll of a dice to travel the board. The players can permanently burn their minted units to reclaim its base cost (-5% transaction fee) — eliminating “rug” risk and preserving capital. $Brute is BrutalSol's utility token for which we are continuing to enhance usage of. Game Currency: SOL is currently used to mint cities, pay board transaction fees. $Brute will be used to purchase the upcoming NFT booster cards. Profit Share: 100 % of the game’s 5 % processing fee is streamed back to $BRUTE holders in SOL via a treasury contract. Staking and Boosts: Stake $BRUTE to earn additional SOL rewards and unlock rent-multiplier perks such as lower radiation and tax rebates. MarketPlace Fuel (Roadmap-June2025): All trades in the upcoming in-game NFT Card Marketplace will settle in $BRUTE, creating constant transactional demand The social aspect of the game allows players to form communities - which can get together to use their tax points & decrease their city radiations / sabotage other cities. Decreasing your city radiation increases the rent multiplier. 10% of the supply has been locked. Our entire traction has been organic where we have over 400 organic players & over 250 mints within 5 days launch.
