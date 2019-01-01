brodogcoin (BRO) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiebrodogcoin (BRO), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
brodogcoin (BRO) Informacija

The Bro Everyone Needs. Imagine a cryptocurrency that's not just a digital asset but your ultimate bro in the world of crypto. Brodogcoin is the loyal companion that stands by your side, ready to fetch those gains and have your back through thick and thin. Whether you're navigating the highs and lows of the market, chilling with your crew, or grinding for that next big move, Brodogcoin is there, bringing good vibes and zero drama. This is more than just a coin—it's your reliable wingman in the wild west of crypto, always ready to help you level up. Because every bro deserves a loyal companion, and with Brodogcoin, you're never riding solo!

Oficiali svetainė:
https://brodogonsol.com/

brodogcoin (BRO) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius brodogcoin (BRO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 16.49K
$ 16.49K
$ 16.49K$ 16.49K
Bendra pasiūla:
$ 965.30M
$ 965.30M$ 965.30M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 965.30M
$ 965.30M
$ 965.30M$ 965.30M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 16.49K
$ 16.49K
$ 16.49K$ 16.49K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00199177
$ 0.00199177$ 0.00199177
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0
$ 0$ 0

brodogcoin (BRO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti brodogcoin (BRO) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BRO tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BRO tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BRO tokenomiką, galite peržiūrėti BRO tokeno kainą realiuoju laiku!

BRO kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BRO? Mūsų BRO kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.