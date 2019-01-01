Bright Union (BRIGHT) Tokenomika
Bright Union (BRIGHT) Informacija
Bright Union is a crypto coverage (“insurance”) aggregation platform that allows user to easily protect their capital from hacks, smart contract fails, and rug pulls. Bright Union as aggregator facilitates three key actions:
- Compare, buy and manage crypto coverages on different platforms from a single interface
- Provide coverage by staking stable coins or matured currencies on different platforms from a single interface.
- Stake at Bright Union and become part of the DAO (the Union).
Bright Union does not stop at being an Aggregator, we are also an DeFi coverage accelerator. “We make risk markets work” through our innovative Bright Treasury . In short: the Bright Treasury will take positions in the crypto risk markets, and will provide superior investment opportunities for crypto users.
Bright Union (BRIGHT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Bright Union (BRIGHT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Bright Union (BRIGHT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bright Union (BRIGHT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BRIGHT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BRIGHT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BRIGHT tokenomiką, galite peržiūrėti BRIGHT tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.