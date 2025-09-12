Daugiau apie BREAK

BreakBot logotipas

BreakBot kaina (BREAK)

Neįtraukta į sąrašą

1 BREAK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
BreakBot (BREAK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:45:33(UTC+8)

BreakBot (BREAK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00144929
$ 0.00144929$ 0.00144929

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.68%

+5.68%

BreakBot (BREAK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BREAK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BREAK kaina yra $ 0.00144929, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BREAK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BreakBot (BREAK) rinkos informacija

$ 13.02K
$ 13.02K$ 13.02K

--
----

$ 13.10K
$ 13.10K$ 13.10K

993.58M
993.58M 993.58M

999,699,339.541826
999,699,339.541826 999,699,339.541826

Dabartinė BreakBot rinkos kapitalizacija yra $ 13.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BREAK apyvartoje yra 993.58M vienetų, o bendras kiekis siekia 999699339.541826. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.10K

BreakBot (BREAK) kainos istorija USD

Šiandienos BreakBot kainos pokytis į USD: $ 0.
BreakBot 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BreakBot 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BreakBot 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-5.10%
60 dienų$ 0+3.85%
90 dienų$ 0--

Kas yra BreakBot (BREAK)

A platform where users can create their own agent to be jail broken by others to test the security of their agents. Way it works is a User will seed an Agent with an initial LP and Prompt, which then other users will try and crack to get the hidden phrase. Every attempt costs money and is added to the LP, once a degen is able to "Crack" the AI. They are rewarded with 70% of the LP money, the creator gets 20% and platform gets 10% 50% of which is burnt.

BreakBot (BREAK) išteklius

Oficiali svetainė

BreakBot kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BreakBot (BREAK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BreakBot (BREAK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BreakBot prognozes.

Peržiūrėkite BreakBot kainos prognozę dabar!

BREAK į vietos valiutas

BreakBot (BREAK) Tokenomika

Supratimas apie BreakBot (BREAK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BREAKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BreakBot (BREAK)

Kiek BreakBot(BREAK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BREAK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BREAK į USD kaina?
Dabartinė BREAK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BreakBot rinkos kapitalizacija?
BREAK rinkos kapitalizacija yra $ 13.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BREAK apyvartoje?
BREAK apyvartoje yra 993.58MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BREAK kaina?
BREAK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00144929USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BREAK kaina?
BREAK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BREAK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BREAK yra --USD.
Ar BREAK kaina šiais metais kils?
BREAK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BREAK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:45:33(UTC+8)

