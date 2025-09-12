Bouncing Seals kaina (SEALS)
Bouncing Seals (SEALS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SEALS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEALS kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEALS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.80%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bouncing Seals rinkos kapitalizacija yra $ 13.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SEALS apyvartoje yra 999.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 999323988.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.89K
Šiandienos Bouncing Seals kainos pokytis į USD: $ 0.
Bouncing Seals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bouncing Seals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bouncing Seals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.80%
|30 dienų
|$ 0
|+13.87%
|60 dienų
|$ 0
|+22.75%
|90 dienų
|$ 0
|--
Bouncing Seals is an innovative crypto project that captivates users with its adorable seal-themed concept. The project incorporates animated seals bouncing through various virtual environments within the blockchain. Users engage in activities like collecting, breeding, and trading these animated seals as non-fungible tokens (NFTs) on the blockchain. Each seal possesses unique traits, fostering a vibrant community around the joyous, unstoppable bouncing of these digital creatures. The project's allure lies in its playful nature, inviting users to participate in an entertaining and engaging crypto experience centered around these lively bouncing seals.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
