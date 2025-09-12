Daugiau apie BOTON

Boton AI kaina (BOTON)

1 BOTON į USD – tiesioginė kaina:

$0.00032189
$0.00032189$0.00032189
-10.80%1D
Boton AI (BOTON) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:45:25(UTC+8)

Boton AI (BOTON) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00103456
$ 0.00103456$ 0.00103456

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-10.83%

+5.83%

+5.83%

Boton AI (BOTON) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOTON svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOTON kaina yra $ 0.00103456, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOTON per pastarąją valandą pasikeitė -0.45%, per 24 valandas – -10.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Boton AI (BOTON) rinkos informacija

$ 321.89K
$ 321.89K$ 321.89K

--
----

$ 321.89K
$ 321.89K$ 321.89K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Boton AI rinkos kapitalizacija yra $ 321.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOTON apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 321.89K

Boton AI (BOTON) kainos istorija USD

Šiandienos Boton AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Boton AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Boton AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Boton AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-10.83%
30 dienų$ 0+91.91%
60 dienų$ 0+181.33%
90 dienų$ 0--

Kas yra Boton AI (BOTON)

BOTON is an AI-powered platform revolutionizing content creation and community engagement for crypto projects, especially meme coins. Projects integrate BOTON's custom AI bots into their Telegram groups, enabling community members to quickly generate branded content like memes, enhancing engagement cost-effectively. Every memecoin spends thousand of dollars on deployment, marketing and listings but they forget about the art, art is something what a memecoin can make or break. Boton creates art for a fraction of a price of a designer!

Boton AI (BOTON) išteklius

Oficiali svetainė

Boton AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Boton AI (BOTON) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boton AI (BOTON) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boton AI prognozes.

Peržiūrėkite Boton AI kainos prognozę dabar!

BOTON į vietos valiutas

Boton AI (BOTON) Tokenomika

Supratimas apie Boton AI (BOTON) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOTONišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Boton AI (BOTON)

Kiek Boton AI(BOTON) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOTON kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOTON į USD kaina?
Dabartinė BOTON kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Boton AI rinkos kapitalizacija?
BOTON rinkos kapitalizacija yra $ 321.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOTON apyvartoje?
BOTON apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOTON kaina?
BOTON pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00103456USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOTON kaina?
BOTON pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOTON prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOTON yra --USD.
Ar BOTON kaina šiais metais kils?
BOTON šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOTON kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 02:45:25(UTC+8)

