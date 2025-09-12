Bossie kaina (BOSSIE)
Bossie (BOSSIE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOSSIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOSSIE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOSSIE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +3.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bossie rinkos kapitalizacija yra $ 111.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOSSIE apyvartoje yra 60.58B vienetų, o bendras kiekis siekia 60575751823.80572. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 111.81K
Šiandienos Bossie kainos pokytis į USD: $ 0.
Bossie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bossie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bossie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+10.79%
|60 dienų
|$ 0
|-29.75%
|90 dienų
|$ 0
|--
The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor.
