Bossie logotipas

Bossie kaina (BOSSIE)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOSSIE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Bossie (BOSSIE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:03:51(UTC+8)

Bossie (BOSSIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.68%

+3.68%

Bossie (BOSSIE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOSSIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOSSIE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOSSIE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +3.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bossie (BOSSIE) rinkos informacija

$ 111.81K
$ 111.81K$ 111.81K

--
----

$ 111.81K
$ 111.81K$ 111.81K

60.58B
60.58B 60.58B

60,575,751,823.80572
60,575,751,823.80572 60,575,751,823.80572

Dabartinė Bossie rinkos kapitalizacija yra $ 111.81K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOSSIE apyvartoje yra 60.58B vienetų, o bendras kiekis siekia 60575751823.80572. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 111.81K

Bossie (BOSSIE) kainos istorija USD

Šiandienos Bossie kainos pokytis į USD: $ 0.
Bossie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bossie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bossie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+10.79%
60 dienų$ 0-29.75%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bossie (BOSSIE)

The King of Trolls has been in hibernation for way too long and is now back to take over the internet starting in July 2024. Sick of all the same old cutesyartsyfartsyfancy memecoins, BOSSIE thinks it's time to revive the bold, playful, and rebellious nature of memecoin culture. This token distinguishes itself with the most non-wimpy approach, starting by rejecting 20,000 SOL committed to the project just because, and also committing to a "4 Levels of Degen" campaign which will flip all the potato-ass clowns upside down. The main characteristic of BOSSIE, being a degenerate troller, is to build a community that can resonate with its beliefs and evoke them to unleash their true authentic selves of being mischievous with witty humor.

Bossie (BOSSIE) išteklius

Oficiali svetainė

Bossie kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bossie (BOSSIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bossie (BOSSIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bossie prognozes.

Peržiūrėkite Bossie kainos prognozę dabar!

BOSSIE į vietos valiutas

Bossie (BOSSIE) Tokenomika

Supratimas apie Bossie (BOSSIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOSSIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bossie (BOSSIE)

Kiek Bossie(BOSSIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOSSIE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOSSIE į USD kaina?
Dabartinė BOSSIE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bossie rinkos kapitalizacija?
BOSSIE rinkos kapitalizacija yra $ 111.81KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOSSIE apyvartoje?
BOSSIE apyvartoje yra 60.58BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOSSIE kaina?
BOSSIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOSSIE kaina?
BOSSIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOSSIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOSSIE yra --USD.
Ar BOSSIE kaina šiais metais kils?
BOSSIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOSSIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:03:51(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.