Boss Burger logotipas

Boss Burger kaina (BOSSBURGER)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOSSBURGER į USD – tiesioginė kaina:

$0.00010945
-1.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Boss Burger (BOSSBURGER) kainos grafikas realiu laiku
Boss Burger (BOSSBURGER) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00154863
$ 0
+1.58%

-1.05%

-7.53%

-7.53%

Boss Burger (BOSSBURGER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOSSBURGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOSSBURGER kaina yra $ 0.00154863, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOSSBURGER per pastarąją valandą pasikeitė +1.58%, per 24 valandas – -1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Boss Burger (BOSSBURGER) rinkos informacija

$ 109.45K
--
$ 109.45K
1.00B
1,000,000,000.0
Dabartinė Boss Burger rinkos kapitalizacija yra $ 109.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOSSBURGER apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 109.45K

Boss Burger (BOSSBURGER) kainos istorija USD

Šiandienos Boss Burger kainos pokytis į USD: $ 0.
Boss Burger 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Boss Burger 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Boss Burger 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.05%
30 dienų$ 0-90.66%
60 dienų$ 0-28.27%
90 dienų$ 0--

Kas yra Boss Burger (BOSSBURGER)

Boss Burger was originally named by Matt Furie in 2014 & is featured in his new book, Cortex Vortex with a full page dedicated to him. The project was CTO'd by an all-star team who are having a ton of fun building community & making fan content of this hilarious quadrouple stack burger baddie on the blockchain. Here at #bossburger we’re building something rare. Not just a token. A crew. A digital backyard where everyone’s invited. We are building one order at a time.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Boss Burger (BOSSBURGER) išteklius

Oficiali svetainė

Boss Burger kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Boss Burger (BOSSBURGER) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boss Burger (BOSSBURGER) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boss Burger prognozes.

Peržiūrėkite Boss Burger kainos prognozę dabar!

BOSSBURGER į vietos valiutas

Boss Burger (BOSSBURGER) Tokenomika

Supratimas apie Boss Burger (BOSSBURGER) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOSSBURGERišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Boss Burger (BOSSBURGER)

Kiek Boss Burger(BOSSBURGER) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOSSBURGER kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOSSBURGER į USD kaina?
Dabartinė BOSSBURGER kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Boss Burger rinkos kapitalizacija?
BOSSBURGER rinkos kapitalizacija yra $ 109.45KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOSSBURGER apyvartoje?
BOSSBURGER apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOSSBURGER kaina?
BOSSBURGER pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00154863USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOSSBURGER kaina?
BOSSBURGER pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOSSBURGER prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOSSBURGER yra --USD.
Ar BOSSBURGER kaina šiais metais kils?
BOSSBURGER šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOSSBURGER kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.