BOSagora (BOA) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBOSagora (BOA), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

BOSagora (BOA) Informacija

The BOS platform project was started in late 2016, and has undergone a major change in technical governance and direction in early 2018. From 2019, We intend to set our course to the original white paperat the time of the ICO with a new brand name called BOSAGORA.

BOSAGORA came from the word “BOS” and “AGORA” combined together, which shows the true birth of democracy.

BOSAGORA aims toward more democratic and productive decision-making process with a blockchain implementation.

Oficiali svetainė:
https://www.bosagora.io/
Baltoji knyga:
https://bosagora.io/files/BOSAGORA_Whitepaper_EN_Aug_2024.pdf

BOSagora (BOA) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BOSagora (BOA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 3.33M
$ 3.33M$ 3.33M
Bendra pasiūla:
$ 1.53B
$ 1.53B$ 1.53B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 472.25M
$ 472.25M$ 472.25M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 10.77M
$ 10.77M$ 10.77M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00911844
$ 0.00911844$ 0.00911844
Visų laikų minimumas:
$ 0.00600593
$ 0.00600593$ 0.00600593
Dabartinė kaina:
$ 0.00706991
$ 0.00706991$ 0.00706991

BOSagora (BOA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BOSagora (BOA) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BOA tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BOA tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BOA tokenomiką, galite peržiūrėti BOA tokeno kainą realiuoju laiku!

BOA kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BOA? Mūsų BOA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.