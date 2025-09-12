Daugiau apie BOP

Boring Protocol logotipas

Boring Protocol kaina (BOP)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.90%1D
USD
Boring Protocol (BOP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:14:04(UTC+8)

Boring Protocol (BOP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00005978
$ 0.00005978$ 0.00005978
24 val. žemiausia
$ 0.00006108
$ 0.00006108$ 0.00006108
24 val. aukščiausia

$ 0.00005978
$ 0.00005978$ 0.00005978

$ 0.00006108
$ 0.00006108$ 0.00006108

$ 0.198562
$ 0.198562$ 0.198562

$ 0.00004466
$ 0.00004466$ 0.00004466

+1.23%

+2.01%

+1.48%

+1.48%

Boring Protocol (BOP) realiojo laiko kaina yra $0.00006159. Per pastarąsias 24 valandas BOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005978 iki aukščiausios $ 0.00006108 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOP kaina yra $ 0.198562, o žemiausia – $ 0.00004466.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOP per pastarąją valandą pasikeitė +1.23%, per 24 valandas – +2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Boring Protocol (BOP) rinkos informacija

$ 5.99K
$ 5.99K$ 5.99K

--
----

$ 15.35K
$ 15.35K$ 15.35K

97.54M
97.54M 97.54M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Dabartinė Boring Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 5.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOP apyvartoje yra 97.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.35K

Boring Protocol (BOP) kainos istorija USD

Šiandienos Boring Protocol kainos pokytis į USD: $ 0.
Boring Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000008182.
Boring Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000015586.
Boring Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000006081418025548564.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.01%
30 dienų$ +0.0000008182+1.33%
60 dienų$ -0.0000015586-2.53%
90 dienų$ +0.000006081418025548564+10.96%

Kas yra Boring Protocol (BOP)

Boring is a protocol for participants in virtual private networks to conduct transactions between node providers and bandwidth users.

Boring Protocol (BOP) išteklius

Oficiali svetainė

Boring Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Boring Protocol (BOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boring Protocol (BOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boring Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Boring Protocol kainos prognozę dabar!

BOP į vietos valiutas

Boring Protocol (BOP) Tokenomika

Supratimas apie Boring Protocol (BOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Boring Protocol (BOP)

Kiek Boring Protocol(BOP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOP kaina USD valiuta yra 0.00006159USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOP į USD kaina?
Dabartinė BOP kaina USD valiuta yra $ 0.00006159. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Boring Protocol rinkos kapitalizacija?
BOP rinkos kapitalizacija yra $ 5.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOP apyvartoje?
BOP apyvartoje yra 97.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOP kaina?
BOP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.198562USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOP kaina?
BOP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00004466USD.
Kokia yra BOP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOP yra --USD.
Ar BOP kaina šiais metais kils?
BOP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:14:04(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.