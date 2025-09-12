Daugiau apie BOOSEY

BOOSEY kaina (BOOSEY)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOOSEY į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
BOOSEY (BOOSEY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:44:35(UTC+8)

BOOSEY (BOOSEY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.001354
$ 0.001354$ 0.001354

$ 0.00003319
$ 0.00003319$ 0.00003319

--

--

-0.04%

-0.04%

BOOSEY (BOOSEY) realiojo laiko kaina yra $0.00004425. Per pastarąsias 24 valandas BOOSEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOOSEY kaina yra $ 0.001354, o žemiausia – $ 0.00003319.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOOSEY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOOSEY (BOOSEY) rinkos informacija

$ 40.53K
$ 40.53K$ 40.53K

--
----

$ 44.25K
$ 44.25K$ 44.25K

915.84M
915.84M 915.84M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė BOOSEY rinkos kapitalizacija yra $ 40.53K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOOSEY apyvartoje yra 915.84M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.25K

BOOSEY (BOOSEY) kainos istorija USD

Šiandienos BOOSEY kainos pokytis į USD: $ 0.
BOOSEY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000060844.
BOOSEY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000092916.
BOOSEY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000003324479565355284.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000060844+13.75%
60 dienų$ +0.0000092916+21.00%
90 dienų$ -0.000003324479565355284-6.98%

Kas yra BOOSEY (BOOSEY)

The Mega Chad Meme coin on Solana. I am the Jeet destroyer. Life is about discipline & self-improvement. I focus on stacking BOOSEY, not body count. Unsurprisingly, women find that irresistible.

BOOSEY (BOOSEY) išteklius

Oficiali svetainė

BOOSEY kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOOSEY (BOOSEY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOOSEY (BOOSEY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOOSEY prognozes.

Peržiūrėkite BOOSEY kainos prognozę dabar!

BOOSEY į vietos valiutas

BOOSEY (BOOSEY) Tokenomika

Supratimas apie BOOSEY (BOOSEY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOOSEYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOOSEY (BOOSEY)

Kiek BOOSEY(BOOSEY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOOSEY kaina USD valiuta yra 0.00004425USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOOSEY į USD kaina?
Dabartinė BOOSEY kaina USD valiuta yra $ 0.00004425. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOOSEY rinkos kapitalizacija?
BOOSEY rinkos kapitalizacija yra $ 40.53KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOOSEY apyvartoje?
BOOSEY apyvartoje yra 915.84MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOOSEY kaina?
BOOSEY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.001354USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOOSEY kaina?
BOOSEY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00003319USD.
Kokia yra BOOSEY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOOSEY yra --USD.
Ar BOOSEY kaina šiais metais kils?
BOOSEY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOOSEY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:44:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.