Daugiau apie BOMI

BOMI Kainos informacija

BOMI Oficiali svetainė

BOMI Tokenomika

BOMI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Book of Miggles logotipas

Book of Miggles kaina (BOMI)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOMI į USD – tiesioginė kaina:

$0.455296
$0.455296$0.455296
+1.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Book of Miggles (BOMI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:31:36(UTC+8)

Book of Miggles (BOMI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.43859
$ 0.43859$ 0.43859
24 val. žemiausia
$ 0.457363
$ 0.457363$ 0.457363
24 val. aukščiausia

$ 0.43859
$ 0.43859$ 0.43859

$ 0.457363
$ 0.457363$ 0.457363

$ 1.69
$ 1.69$ 1.69

$ 0.274473
$ 0.274473$ 0.274473

+0.43%

+1.87%

+8.35%

+8.35%

Book of Miggles (BOMI) realiojo laiko kaina yra $0.456106. Per pastarąsias 24 valandas BOMI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.43859 iki aukščiausios $ 0.457363 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOMI kaina yra $ 1.69, o žemiausia – $ 0.274473.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOMI per pastarąją valandą pasikeitė +0.43%, per 24 valandas – +1.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Book of Miggles (BOMI) rinkos informacija

$ 455.30K
$ 455.30K$ 455.30K

--
----

$ 455.30K
$ 455.30K$ 455.30K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Dabartinė Book of Miggles rinkos kapitalizacija yra $ 455.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOMI apyvartoje yra 1.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 455.30K

Book of Miggles (BOMI) kainos istorija USD

Šiandienos Book of Miggles kainos pokytis į USD: $ +0.00835225.
Book of Miggles 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.3242705675.
Book of Miggles 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1928602259.
Book of Miggles 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2619700042302612.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00835225+1.87%
30 dienų$ -0.3242705675-71.09%
60 dienų$ -0.1928602259-42.28%
90 dienų$ -0.2619700042302612-36.48%

Kas yra Book of Miggles (BOMI)

This memecoin is dedicated to advancing the Miggles vision while promoting all projects on the Base chain. Through collaborative videos, creative efforts, and high-quality AI-edited content, it aims to unite creators and bring the world on-chain. By fostering chain-wide partnerships across various sectors, it seeks to amplify the Mr Miggles mission of building a vibrant, interconnected blockchain ecosystem.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Book of Miggles (BOMI) išteklius

Oficiali svetainė

Book of Miggles kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Book of Miggles (BOMI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Book of Miggles (BOMI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Book of Miggles prognozes.

Peržiūrėkite Book of Miggles kainos prognozę dabar!

BOMI į vietos valiutas

Book of Miggles (BOMI) Tokenomika

Supratimas apie Book of Miggles (BOMI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOMIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Book of Miggles (BOMI)

Kiek Book of Miggles(BOMI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOMI kaina USD valiuta yra 0.456106USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOMI į USD kaina?
Dabartinė BOMI kaina USD valiuta yra $ 0.456106. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Book of Miggles rinkos kapitalizacija?
BOMI rinkos kapitalizacija yra $ 455.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOMI apyvartoje?
BOMI apyvartoje yra 1.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOMI kaina?
BOMI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.69USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOMI kaina?
BOMI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.274473USD.
Kokia yra BOMI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOMI yra --USD.
Ar BOMI kaina šiais metais kils?
BOMI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOMI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:31:36(UTC+8)

Book of Miggles (BOMI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.