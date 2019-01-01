BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomika

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBOOK OF BILLIONAIRES (BOBE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Informacija

Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them?

Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies.

$BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play

Oficiali svetainė:
https://bobecoin.com/
Baltoji knyga:
https://bobecoin.com/greenpaper/

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 24.40K
$ 24.40K
$ 24.40K
Bendra pasiūla:
$ 99.99M
$ 99.99M
Cirkuliacinis tiekimas: $ 99.99M
$ 99.99M
$ 99.99M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 24.40K
$ 24.40K
$ 24.40K
Visų laikų rekordas:
$ 0.265856
$ 0.265856
Visų laikų minimumas:
$ 0.00017171
$ 0.00017171
Dabartinė kaina:
$ 0.00024624
$ 0.00024624

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BOBE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek BOBE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate BOBE tokenomiką, galite peržiūrėti BOBE tokeno kainą realiuoju laiku!

BOBE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda BOBE? Mūsų BOBE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

