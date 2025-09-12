Daugiau apie BOBE

BOOK OF BILLIONAIRES kaina (BOBE)

1 BOBE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00025109
$0.00025109
+1.90%1D
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) kainos grafikas realiu laiku
BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.265856
$ 0.265856

$ 0
$ 0

+0.66%

+1.93%

+14.77%

+14.77%

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOBE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBE kaina yra $ 0.265856, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBE per pastarąją valandą pasikeitė +0.66%, per 24 valandas – +1.93%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.77%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) rinkos informacija

$ 25.11K
$ 25.11K

--
--

$ 25.11K
$ 25.11K

99.99M
99.99M

99,994,778.0
99,994,778.0

Dabartinė BOOK OF BILLIONAIRES rinkos kapitalizacija yra $ 25.11K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOBE apyvartoje yra 99.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 99994778.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.11K

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) kainos istorija USD

Šiandienos BOOK OF BILLIONAIRES kainos pokytis į USD: $ 0.
BOOK OF BILLIONAIRES 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BOOK OF BILLIONAIRES 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BOOK OF BILLIONAIRES 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.93%
30 dienų$ 0-7.86%
60 dienų$ 0-27.21%
90 dienų$ 0--

Kas yra BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Book of Billionaires - $BOBE Only future billionaires will scroll down. Are you one of them? Missed out on $BOME? Buckle up, because $BOBE is the VIP pass to the world where only the rich—or those destined to be—dare to meme. This isn’t for the faint of wallet. We’re here to laugh, to dream big, and to say “no thanks” to brokies. $BOBE isn’t just a token; it’s your entry into the millionaire’s meme club. Imagine the most exclusive party, but instead of champagne, we’re popping golden memes. Where Doge wears a crown and Pepe is the king of Wall Street. It’s luxurious, it’s ludicrous, and it’s where the rich (at heart) play

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) išteklius

Oficiali svetainė

BOOK OF BILLIONAIRES kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BOOK OF BILLIONAIRES prognozes.

Peržiūrėkite BOOK OF BILLIONAIRES kainos prognozę dabar!

BOBE į vietos valiutas

BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) Tokenomika

Supratimas apie BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BOOK OF BILLIONAIRES (BOBE)

Kiek BOOK OF BILLIONAIRES(BOBE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOBE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOBE į USD kaina?
Dabartinė BOBE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BOOK OF BILLIONAIRES rinkos kapitalizacija?
BOBE rinkos kapitalizacija yra $ 25.11KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOBE apyvartoje?
BOBE apyvartoje yra 99.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOBE kaina?
BOBE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.265856USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOBE kaina?
BOBE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOBE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOBE yra --USD.
Ar BOBE kaina šiais metais kils?
BOBE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOBE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:44:28(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.