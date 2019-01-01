BOOJI (BOOJI) Tokenomika
BOOJI (BOOJI) Informacija
The BOOJI Memecoin is a community-owned cryptocurrency that combines the accessibility and cultural impact of meme coins with tangible utility and real-world impact. Initially created as a learning experiment, BOOJI quickly gained traction and transitioned into a community-driven project with a strong emphasis on environmental conservation and community engagement.
The primary purpose of BOOJI is to provide an inclusive, decentralized platform that fosters financial empowerment and community collaboration. Its utility extends to supporting global conservation efforts by adopting and sponsoring endangered species, such as gorillas, through direct contributions from the project and its holders.
Looking to the future, BOOJI plans to expand its ecosystem by developing an NFT marketplace and implementing a decentralized voting procedure, allowing holders to actively shape the project’s trajectory. With sustainable tokenomics, an active and growing community, and a mission to make a positive environmental and social impact, BOOJI is more than a cryptocurrency—it’s a purpose-driven movement.
BOOJI (BOOJI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius BOOJI (BOOJI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
BOOJI (BOOJI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BOOJI (BOOJI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BOOJI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BOOJI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BOOJI tokenomiką, galite peržiūrėti BOOJI tokeno kainą realiuoju laiku!
