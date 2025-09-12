BOOJI kaina (BOOJI)
BOOJI (BOOJI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOOJI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOOJI kaina yra $ 0.00726166, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOOJI per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +3.33%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BOOJI rinkos kapitalizacija yra $ 78.93K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOOJI apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999999.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 78.93K
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.33%
|30 dienų
|$ 0
|+2.04%
|60 dienų
|$ 0
|-14.37%
|90 dienų
|$ 0
|--
The BOOJI Memecoin is a community-owned cryptocurrency that combines the accessibility and cultural impact of meme coins with tangible utility and real-world impact. Initially created as a learning experiment, BOOJI quickly gained traction and transitioned into a community-driven project with a strong emphasis on environmental conservation and community engagement. The primary purpose of BOOJI is to provide an inclusive, decentralized platform that fosters financial empowerment and community collaboration. Its utility extends to supporting global conservation efforts by adopting and sponsoring endangered species, such as gorillas, through direct contributions from the project and its holders. Looking to the future, BOOJI plans to expand its ecosystem by developing an NFT marketplace and implementing a decentralized voting procedure, allowing holders to actively shape the project’s trajectory. With sustainable tokenomics, an active and growing community, and a mission to make a positive environmental and social impact, BOOJI is more than a cryptocurrency—it’s a purpose-driven movement.
