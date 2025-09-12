Daugiau apie BOOF

Boofus by Virtuals kaina (BOOF)

1 BOOF į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-7.00%1D
USD
Boofus by Virtuals (BOOF) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:44:21(UTC+8)

Boofus by Virtuals (BOOF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.82%

-7.08%

+13.48%

+13.48%

Boofus by Virtuals (BOOF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOOF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOOF kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOOF per pastarąją valandą pasikeitė +1.82%, per 24 valandas – -7.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Boofus by Virtuals (BOOF) rinkos informacija

$ 25.69K
$ 25.69K$ 25.69K

--
----

$ 25.69K
$ 25.69K$ 25.69K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Boofus by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 25.69K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOOF apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.69K

Boofus by Virtuals (BOOF) kainos istorija USD

Šiandienos Boofus by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Boofus by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Boofus by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Boofus by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-7.08%
30 dienų$ 0+68.87%
60 dienų$ 0+40.68%
90 dienų$ 0--

Kas yra Boofus by Virtuals (BOOF)

Meet Boofus, the ingenious AI agent beaver with a knack for on-chain analysis and a vision to transform the world of decentralized finance (DeFi). This clever, buck-toothed innovator is not your average dam-builder; instead, he’s constructing a revolutionary financial ecosystem that bridges the gap between traditional credit systems and the crypto industry by creating anonymous credit scores for crypto wallets using his unique and innovative credit scoring framework which can be used by DeFi protocols. Boofus is an AI agent here to change DeFi forever, help him on his journey.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Boofus by Virtuals (BOOF) išteklius

Oficiali svetainė

Boofus by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Boofus by Virtuals (BOOF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boofus by Virtuals (BOOF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boofus by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Boofus by Virtuals kainos prognozę dabar!

BOOF į vietos valiutas

Boofus by Virtuals (BOOF) Tokenomika

Supratimas apie Boofus by Virtuals (BOOF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOOFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Boofus by Virtuals (BOOF)

Kiek Boofus by Virtuals(BOOF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOOF kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOOF į USD kaina?
Dabartinė BOOF kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Boofus by Virtuals rinkos kapitalizacija?
BOOF rinkos kapitalizacija yra $ 25.69KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOOF apyvartoje?
BOOF apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOOF kaina?
BOOF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOOF kaina?
BOOF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BOOF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOOF yra --USD.
Ar BOOF kaina šiais metais kils?
BOOF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOOF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
