Bonzo Finance kaina (BONZO)

1 BONZO į USD – tiesioginė kaina:

$0.063682
-0.10%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Bonzo Finance (BONZO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:00:24(UTC+8)

Bonzo Finance (BONZO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.063041
24 val. žemiausia
$ 0.065074
24 val. aukščiausia

$ 0.063041
$ 0.065074
$ 0.171982
$ 0.02007828
-1.30%

-0.14%

+7.47%

+7.47%

Bonzo Finance (BONZO) realiojo laiko kaina yra $0.063682. Per pastarąsias 24 valandas BONZO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.063041 iki aukščiausios $ 0.065074 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BONZO kaina yra $ 0.171982, o žemiausia – $ 0.02007828.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BONZO per pastarąją valandą pasikeitė -1.30%, per 24 valandas – -0.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bonzo Finance (BONZO) rinkos informacija

$ 7.48M
--
$ 25.51M
117.28M
400,000,000.0
Dabartinė Bonzo Finance rinkos kapitalizacija yra $ 7.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BONZO apyvartoje yra 117.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 400000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 25.51M

Bonzo Finance (BONZO) kainos istorija USD

Šiandienos Bonzo Finance kainos pokytis į USD: $ 0.
Bonzo Finance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0056409133.
Bonzo Finance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0117106676.
Bonzo Finance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.027021595830344717.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.14%
30 dienų$ -0.0056409133-8.85%
60 dienų$ -0.0117106676-18.38%
90 dienų$ +0.027021595830344717+73.71%

Kas yra Bonzo Finance (BONZO)

Bonzo Finance is an open source, non-custodial protocol designed to facilitate the lending and borrowing of cryptocurrencies, with a focus on $HBAR, native $USDC, Hedera ecosystem assets, and wrapped (bridged) majors. Bonzo prioritizes censorship resistance, security, and self-custody, enabling users to transact without reliance on trusted intermediaries. Bonzo Finance utilizes Supra and Chainlink oracles that enable accurate and reliable price feeds for the lending and borrowing of assets, ensuring transparent and efficient operations.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bonzo Finance (BONZO) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Bonzo Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bonzo Finance (BONZO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bonzo Finance (BONZO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bonzo Finance prognozes.

Peržiūrėkite Bonzo Finance kainos prognozę dabar!

BONZO į vietos valiutas

Bonzo Finance (BONZO) Tokenomika

Supratimas apie Bonzo Finance (BONZO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BONZOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bonzo Finance (BONZO)

Kiek Bonzo Finance(BONZO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BONZO kaina USD valiuta yra 0.063682USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BONZO į USD kaina?
Dabartinė BONZO kaina USD valiuta yra $ 0.063682. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bonzo Finance rinkos kapitalizacija?
BONZO rinkos kapitalizacija yra $ 7.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BONZO apyvartoje?
BONZO apyvartoje yra 117.28MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BONZO kaina?
BONZO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.171982USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BONZO kaina?
BONZO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02007828USD.
Kokia yra BONZO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BONZO yra --USD.
Ar BONZO kaina šiais metais kils?
BONZO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BONZO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:00:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.