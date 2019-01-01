Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomika
Bonsai Terminal (BONSAI) Informacija
Bonsai Terminal is an innovative AI-powered platform revolutionizing how users interact with social media trends and data. Leveraging advanced natural language processing (NLP), sentiment analysis, and trend prediction technologies, Bonsai Terminal transforms raw data from platforms like X, TikTok, and Reddit into actionable insights. By creating curated stories, analyzing conversations, and offering real-time trend analysis, Bonsai equips users with unparalleled foresight into emerging trends, particularly in the dynamic degen meme coin space. At the core of Bonsai’s ecosystem is the Bonsai Trend Analysis Engine, which identifies lucrative opportunities by analyzing electronic gold aka “Social data”.
Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Bonsai Terminal (BONSAI) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Bonsai Terminal (BONSAI) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bonsai Terminal (BONSAI) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BONSAI tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BONSAI tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BONSAI tokenomiką, galite peržiūrėti BONSAI tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.