Bonker kaina (BONKER)
+0.48%
-2.75%
-15.82%
-15.82%
Bonker (BONKER) realiojo laiko kaina yra $0.00011173. Per pastarąsias 24 valandas BONKER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00010753 iki aukščiausios $ 0.00011877 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BONKER kaina yra $ 0.00117358, o žemiausia – $ 0.00005703.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BONKER per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – -2.75%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bonker rinkos kapitalizacija yra $ 101.09K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BONKER apyvartoje yra 909.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 909382031.75391. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 101.09K
Šiandienos Bonker kainos pokytis į USD: $ 0.
Bonker 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000248656.
Bonker 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000825726.
Bonker 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.00009080224188491393.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-2.75%
|30 dienų
|$ -0.0000248656
|-22.25%
|60 dienų
|$ -0.0000825726
|-73.90%
|90 dienų
|$ -0.00009080224188491393
|-44.83%
Bonker is a community-driven memecoin launched on the Let's Bonk Launchpad, built around the playful identity of a BONK-themed dog. While it has no intrinsic utility beyond trading, its core focus is cultivating a vibrant, creative community through unique, meme-styled artwork and grassroots engagement. Bonker aims to onboard emerging digital artists and notable figures in the Web3 space to grow cultural relevance and stay true to the fun-first spirit of memecoins. It is a pure expression of internet culture and speculative participation, with no promises of financial returns or utility.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.