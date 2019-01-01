BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomika

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Informacija

BONK GUY aka @theunipcs on twitter has captured the attention of crypto twitter with his longform memecoin thesis & conviction.

The UNIPCS coin is a fan coin rallying around the popular statement: BONK GUY WAS RIGHT

@theunipcs has consistently been top of mindshare on twitter as measured by popular platforms such as KaitoAI making him one of the top memecoin influencers.

He is perhaps most famous for his high conviction trades such as the BONK trade which has been playing out for over a year on twitter capturing the attention of many popular crypto twitter personalities.

Oficiali svetainė:
https://pump.fun/coin/E3enwdJowhDeRe3f7mMwAZGVkJ5aWEtPUGRusP2Jpump

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 59.59K
$ 59.59K
Bendra pasiūla:
$ 999.88M
$ 999.88M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.88M
$ 999.88M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 59.59K
$ 59.59K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00109819
$ 0.00109819
Visų laikų minimumas:
$ 0
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BONK GUY WAS RIGHT (UNIPCS) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų UNIPCS tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek UNIPCS tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate UNIPCS tokenomiką, galite peržiūrėti UNIPCS tokeno kainą realiuoju laiku!

UNIPCS kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda UNIPCS? Mūsų UNIPCS kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.