Bok Chick kaina (BOK)
Bok Chick (BOK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -6.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bok Chick rinkos kapitalizacija yra $ 159.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOK apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 159.47K
Šiandienos Bok Chick kainos pokytis į USD: $ 0.
Bok Chick 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bok Chick 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bok Chick 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|-11.50%
|60 dienų
|$ 0
|-37.76%
|90 dienų
|$ 0
|--
BOK is an AI-powered crypto insight platform built on the Cardano blockchain, combining meme culture with powerful trading utilities. As part of the Google for Startups program and Microsoft Startups Program, BOK delivers real-time crypto tools via Discord, including forecasts, sentiment analysis, swing trade signals, risk guidance, and live price data. It is designed for both beginner and experienced traders seeking smarter, data-driven strategies. BOK goes beyond standard meme projects by integrating utility and engagement. Its Discord-based system currently offers over 20 features—such as BOK AI Trading Agent, trade setups, market sentiment tracking, price charts, and curated crypto news—making insights accessible and interactive within a familiar community space. The platform also integrates an automated trading bot connected to CEX accounts (e.g., Bybit), tested under live conditions, and set to launch a DAO-powered investment program exclusive to holders who hold 300k $BOK and above. Participants can pool funds and benefit from the bot’s performance-based trading, without the need for KYC. By focusing on education, predictive analytics, and active community participation, BOK empowers users to trade smarter—not just ride hype. It is a utility-rich ecosystem wrapped in a playful, meme-friendly brand that’s built to scale and evolve.
