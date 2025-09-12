BOGUS kaina (BOGUS)
--
--
+4.86%
+4.86%
BOGUS (BOGUS) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BOGUS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOGUS kaina yra $ 0.00803313, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOGUS per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.86%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BOGUS rinkos kapitalizacija yra $ 54.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOGUS apyvartoje yra 828.48M vienetų, o bendras kiekis siekia 828480399.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.12K
Šiandienos BOGUS kainos pokytis į USD: $ 0.
BOGUS 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BOGUS 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BOGUS 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+15.99%
|60 dienų
|$ 0
|+49.32%
|90 dienų
|$ 0
|--
BOGUS is a lifestyle coin that is aimed at normalizing and humanizing the cryptocurrency trading industry. We believe many culturecoins are driven around hype or the picture of an animal; instead, we are driven by a thesis that everything is BOGUS and to create a community where members feel empowered to share examples in their life that is BOGUS. We are also using the token to reflect on the industry and create awareness on how we've grown and matured. For example, on our roadmap, we are developing a program to collect "valueless" non-fungible token art -- or create a BOGUS art collection as we say. Art that was previously sold for exorbitant amounts, many NFTs are now worthless, at least financially. While they may no longer maintain financial value, those tokens retain value in being historical artifacts in the digital art space. Nevertheless, the early speculative nature of NFTs was BOGUS, so the goal of this art collection is to self-reflect on the industries BOGUS behavior while honoring the art created by artists. Overall, our goal is steady growth that is focused on the community and embracing what is BOGUS in this world.
Supratimas apie BOGUS (BOGUS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOGUSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
