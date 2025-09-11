Daugiau apie BOBAOPPA

BOBAOPPA Kainos informacija

BOBAOPPA Oficiali svetainė

BOBAOPPA Tokenomika

BOBAOPPA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Boba Oppa logotipas

Boba Oppa kaina (BOBAOPPA)

Neįtraukta į sąrašą

1 BOBAOPPA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00089514
$0.00089514$0.00089514
+3.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Boba Oppa (BOBAOPPA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:48:34(UTC+8)

Boba Oppa (BOBAOPPA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00086004
$ 0.00086004$ 0.00086004
24 val. žemiausia
$ 0.00090494
$ 0.00090494$ 0.00090494
24 val. aukščiausia

$ 0.00086004
$ 0.00086004$ 0.00086004

$ 0.00090494
$ 0.00090494$ 0.00090494

$ 0.00328851
$ 0.00328851$ 0.00328851

$ 0.00025041
$ 0.00025041$ 0.00025041

-0.13%

+3.54%

+1.52%

+1.52%

Boba Oppa (BOBAOPPA) realiojo laiko kaina yra $0.00089514. Per pastarąsias 24 valandas BOBAOPPA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00086004 iki aukščiausios $ 0.00090494 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BOBAOPPA kaina yra $ 0.00328851, o žemiausia – $ 0.00025041.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BOBAOPPA per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – +3.54%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Boba Oppa (BOBAOPPA) rinkos informacija

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

--
----

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

4.76B
4.76B 4.76B

4,761,354,193.921041
4,761,354,193.921041 4,761,354,193.921041

Dabartinė Boba Oppa rinkos kapitalizacija yra $ 4.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BOBAOPPA apyvartoje yra 4.76B vienetų, o bendras kiekis siekia 4761354193.921041. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.24M

Boba Oppa (BOBAOPPA) kainos istorija USD

Šiandienos Boba Oppa kainos pokytis į USD: $ 0.
Boba Oppa 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000744897.
Boba Oppa 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004092861.
Boba Oppa 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003895532513777663.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.54%
30 dienų$ +0.0000744897+8.32%
60 dienų$ +0.0004092861+45.72%
90 dienų$ +0.0003895532513777663+77.05%

Kas yra Boba Oppa (BOBAOPPA)

MachiBigBrother’s son

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Boba Oppa (BOBAOPPA) išteklius

Oficiali svetainė

Boba Oppa kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Boba Oppa (BOBAOPPA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Boba Oppa (BOBAOPPA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Boba Oppa prognozes.

Peržiūrėkite Boba Oppa kainos prognozę dabar!

BOBAOPPA į vietos valiutas

Boba Oppa (BOBAOPPA) Tokenomika

Supratimas apie Boba Oppa (BOBAOPPA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BOBAOPPAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Boba Oppa (BOBAOPPA)

Kiek Boba Oppa(BOBAOPPA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BOBAOPPA kaina USD valiuta yra 0.00089514USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BOBAOPPA į USD kaina?
Dabartinė BOBAOPPA kaina USD valiuta yra $ 0.00089514. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Boba Oppa rinkos kapitalizacija?
BOBAOPPA rinkos kapitalizacija yra $ 4.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BOBAOPPA apyvartoje?
BOBAOPPA apyvartoje yra 4.76BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BOBAOPPA kaina?
BOBAOPPA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00328851USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BOBAOPPA kaina?
BOBAOPPA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00025041USD.
Kokia yra BOBAOPPA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BOBAOPPA yra --USD.
Ar BOBAOPPA kaina šiais metais kils?
BOBAOPPA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BOBAOPPA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:48:34(UTC+8)

Boba Oppa (BOBAOPPA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.