Race bulls with $BNB in our Telegram game + AI crypto analyzer for smarter trades. Bet, race, analyze, win!
Bringing the MEME MADNESS back to BSC with Bull vs Bull PVP battles in Telegram — winner takes the pot, glory, and bragging rights!
Let's Make BNB Memes Great Again!
Mission: Bring the bull back to Binance!
Objective: Unleash the bull on BNB and reignite the Binance-powered bull-run of 2025. This is not just a mission; it's a revolution driven by memes, community passion, and a vision for a decentralized future.
BNBull stands as a symbol of power and innovation. Our community is determined to reshape the crypto landscape by infusing energy, humor, and transparency into every aspect of our project.
BNBULL (BNBULL) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius BNBULL (BNBULL) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
BNBULL (BNBULL) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BNBULL (BNBULL) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BNBULL tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BNBULL tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BNBULL tokenomiką, galite peržiūrėti BNBULL tokeno kainą realiuoju laiku!
