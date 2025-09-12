Daugiau apie BNBAI

BNB Agents logotipas

BNB Agents kaina (BNBAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 BNBAI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BNB Agents (BNBAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:03:21(UTC+8)

BNB Agents (BNBAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01153989
$ 0.01153989$ 0.01153989

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

BNB Agents (BNBAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BNBAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BNBAI kaina yra $ 0.01153989, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BNBAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BNB Agents (BNBAI) rinkos informacija

$ 93.87K
$ 93.87K$ 93.87K

--
----

$ 97.98K
$ 97.98K$ 97.98K

958.04M
958.04M 958.04M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė BNB Agents rinkos kapitalizacija yra $ 93.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BNBAI apyvartoje yra 958.04M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 97.98K

BNB Agents (BNBAI) kainos istorija USD

Šiandienos BNB Agents kainos pokytis į USD: $ 0.
BNB Agents 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BNB Agents 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BNB Agents 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+231.10%
60 dienų$ 0-1.30%
90 dienų$ 0--

Kas yra BNB Agents (BNBAI)

BNB Agents serve as a hub for AI Agents on the BNB Chain. Powered by $BNBAI, a unified currency for all AI, and build on the operating system designed for inclusive intelligence, this platform forms the foundation of the Agentive Economy. It enables the creation and operation of dynamic AI Agents tailored to diverse use cases. With $BNBAI at its core, BNB Agents seamlessly integrates AI capabilities with blockchain, redefining how intelligence and autonomy function within decentralized ecosystems.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BNB Agents (BNBAI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

BNB Agents kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BNB Agents (BNBAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BNB Agents (BNBAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BNB Agents prognozes.

Peržiūrėkite BNB Agents kainos prognozę dabar!

BNBAI į vietos valiutas

BNB Agents (BNBAI) Tokenomika

Supratimas apie BNB Agents (BNBAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BNBAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BNB Agents (BNBAI)

Kiek BNB Agents(BNBAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BNBAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BNBAI į USD kaina?
Dabartinė BNBAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BNB Agents rinkos kapitalizacija?
BNBAI rinkos kapitalizacija yra $ 93.87KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BNBAI apyvartoje?
BNBAI apyvartoje yra 958.04MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BNBAI kaina?
BNBAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01153989USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BNBAI kaina?
BNBAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BNBAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BNBAI yra --USD.
Ar BNBAI kaina šiais metais kils?
BNBAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BNBAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.