Blue Whale (WHALE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieBlue Whale (WHALE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Blue Whale (WHALE) Informacija

Blue Whale is a meme token on the Solana blockchain. The Team wanted to create something fun as a tribute to the largest mammals on Earth (The Blue Whale). Whales are beautiful creates that have an almost mystical energy to them.

We have seen the success of projects like Doge, Bonk, Pepe, Coq, Kimbo and others and wanted to creates something just as powerful.

We also saw that there are many scam coins launched and we wanted to create a safe place for crypto enthusiasts to invest.

This is the energy behind the creation of Blue Whale.

Oficiali svetainė:
https://www.bluewhale.wtf

Blue Whale (WHALE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Blue Whale (WHALE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 40.19K
$ 40.19K
Bendra pasiūla:
$ 24.00B
$ 24.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 24.00B
$ 24.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 40.19K
$ 40.19K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00012883
$ 0.00012883
Visų laikų minimumas:
$ 0.0000011
$ 0.0000011
Dabartinė kaina:
$ 0
$ 0

Blue Whale (WHALE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Blue Whale (WHALE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų WHALE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek WHALE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate WHALE tokenomiką, galite peržiūrėti WHALE tokeno kainą realiuoju laiku!

WHALE kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda WHALE? Mūsų WHALE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.