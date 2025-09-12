Daugiau apie BLOOP

BLOOP Kainos informacija

BLOOP Oficiali svetainė

BLOOP Tokenomika

BLOOP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Bloop Furpal logotipas

Bloop Furpal kaina (BLOOP)

Neįtraukta į sąrašą

1 BLOOP į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bloop Furpal (BLOOP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:12:37(UTC+8)

Bloop Furpal (BLOOP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01139617
$ 0.01139617$ 0.01139617

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Bloop Furpal (BLOOP) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLOOP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOOP kaina yra $ 0.01139617, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOOP per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bloop Furpal (BLOOP) rinkos informacija

$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K

--
----

$ 10.00K
$ 10.00K$ 10.00K

999.33M
999.33M 999.33M

999,325,840.1134807
999,325,840.1134807 999,325,840.1134807

Dabartinė Bloop Furpal rinkos kapitalizacija yra $ 10.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLOOP apyvartoje yra 999.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 999325840.1134807. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.00K

Bloop Furpal (BLOOP) kainos istorija USD

Šiandienos Bloop Furpal kainos pokytis į USD: $ 0.
Bloop Furpal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bloop Furpal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bloop Furpal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+9.93%
60 dienų$ 0+28.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bloop Furpal (BLOOP)

Bloop Furpal isn’t just a token - it's a cosmic meme with the DNA of Matt Furie's iconic creations. Hand-drawn as part of his 1,000 Hedz, Bloop is here to break the internet and melt faces. Fueled by the power of Furie’s art and the unstoppable degen energy of crypto, we’re taking this thing beyond the moon. If you missed $PEPE, don’t sleep on Bloop - this is your chance to get in early and ride the next cultural wave. Only the most based and loyal will thrive!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bloop Furpal (BLOOP) išteklius

Oficiali svetainė

Bloop Furpal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bloop Furpal (BLOOP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bloop Furpal (BLOOP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bloop Furpal prognozes.

Peržiūrėkite Bloop Furpal kainos prognozę dabar!

BLOOP į vietos valiutas

Bloop Furpal (BLOOP) Tokenomika

Supratimas apie Bloop Furpal (BLOOP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLOOPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bloop Furpal (BLOOP)

Kiek Bloop Furpal(BLOOP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLOOP kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLOOP į USD kaina?
Dabartinė BLOOP kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bloop Furpal rinkos kapitalizacija?
BLOOP rinkos kapitalizacija yra $ 10.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLOOP apyvartoje?
BLOOP apyvartoje yra 999.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLOOP kaina?
BLOOP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01139617USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLOOP kaina?
BLOOP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BLOOP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLOOP yra --USD.
Ar BLOOP kaina šiais metais kils?
BLOOP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLOOP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:12:37(UTC+8)

Bloop Furpal (BLOOP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.