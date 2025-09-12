Daugiau apie SPERG

Bloomsperg Terminal kaina (SPERG)

Bloomsperg Terminal (SPERG) kainos grafikas realiu laiku
Bloomsperg Terminal (SPERG) kainos informacija (USD)

Bloomsperg Terminal (SPERG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SPERG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPERG kaina yra $ 0.02691123, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPERG per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – +1.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bloomsperg Terminal (SPERG) rinkos informacija

Dabartinė Bloomsperg Terminal rinkos kapitalizacija yra $ 45.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SPERG apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 45.84K

Bloomsperg Terminal (SPERG) kainos istorija USD

Šiandienos Bloomsperg Terminal kainos pokytis į USD: $ 0.
Bloomsperg Terminal 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bloomsperg Terminal 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Bloomsperg Terminal 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

Šiandien$ 0+1.76%
30 dienų$ 0-31.82%
60 dienų$ 0-42.78%
90 dienų$ 0--

Kas yra Bloomsperg Terminal (SPERG)

The dGenz swarm framework leverages proprietary technology to power dynamic, agent-driven workflows for data analysis, adapting to user queries through multi-agent coordination and specialized tools. By tagging the swarm manager (@sperg_ai on X or @sperg_bot on TG) with a query, users can trigger workflows such as technical analysis (responded to by Wu Chainz from Credit SUI), sentiment analysis (handled by Ernie Shillman from Deutsche BONK), or general crypto topic insights (provided by Mo Gwei from Goldman SATS). Analysts deliver concise analyses with BUY/SELL/HOLD ratings for crypto discussions, with plans to expand the AI team to include specialists in macro, micro, politics, and security. Our goal is to expand DeFAI applications in both a useful and entertaining way.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bloomsperg Terminal kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bloomsperg Terminal (SPERG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bloomsperg Terminal (SPERG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bloomsperg Terminal prognozes.

Peržiūrėkite Bloomsperg Terminal kainos prognozę dabar!

Bloomsperg Terminal (SPERG) Tokenomika

Supratimas apie Bloomsperg Terminal (SPERG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPERGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bloomsperg Terminal (SPERG)

Kiek Bloomsperg Terminal(SPERG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPERG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPERG į USD kaina?
Dabartinė SPERG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bloomsperg Terminal rinkos kapitalizacija?
SPERG rinkos kapitalizacija yra $ 45.84KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPERG apyvartoje?
SPERG apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPERG kaina?
SPERG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02691123USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPERG kaina?
SPERG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SPERG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPERG yra --USD.
Ar SPERG kaina šiais metais kils?
SPERG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPERG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Bloomsperg Terminal (SPERG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.