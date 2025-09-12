Bloomberg Galaxy Crypto Index kaina (BGCI)
-0.19%
+0.95%
+5.58%
+5.58%
Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) realiojo laiko kaina yra $3.65. Per pastarąsias 24 valandas BGCI svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.61 iki aukščiausios $ 3.69 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BGCI kaina yra $ 3.94, o žemiausia – $ 1.7.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BGCI per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – +0.95%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Bloomberg Galaxy Crypto Index rinkos kapitalizacija yra $ 87.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BGCI apyvartoje yra 23.99K vienetų, o bendras kiekis siekia 23986.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.56K
Šiandienos Bloomberg Galaxy Crypto Index kainos pokytis į USD: $ +0.03428927.
Bloomberg Galaxy Crypto Index 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0702347600.
Bloomberg Galaxy Crypto Index 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.7002835250.
Bloomberg Galaxy Crypto Index 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.9749651042300994.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.03428927
|+0.95%
|30 dienų
|$ -0.0702347600
|-1.92%
|60 dienų
|$ +0.7002835250
|+19.19%
|90 dienų
|$ +0.9749651042300994
|+36.45%
The Bloomberg Galaxy Crypto Index DTF tracks the Bloomberg Galaxy Crypto Index (“BGCI”). The BGCI is a benchmark designed to measure the performance of the largest cryptocurrencies by market capitalization traded in USD. The Index is owned and administered by Bloomberg and co-branded with Galaxy Digital Capital Management. Index constituents are selected based on qualified exchange and daily liquidity qualifications set forth by BGCI rules. Each constituent represents a holding no more than 35% of the Index and no less than 1% of the Index’s overall value. Cryptocurrencies are considered for addition/removal to/from the Index on a monthly basis. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bloomberg Galaxy Crypto Index prognozes.
Peržiūrėkite Bloomberg Galaxy Crypto Index kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Bloomberg Galaxy Crypto Index (BGCI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BGCIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.