Bloodline Chanting My Name (CHANT) Informacija

The phrase "Bloodline Chanting My Name" could be metaphorically interpreted as a celebration or acknowledgment of one's heritage, legacy, or the support from one's ancestors or community. In crypto culture, this can be a playful way to engage users by creating a sense of belonging or personal connection to the token.

The narrative around $CHANT taps into feelings of motivation, legacy, and community, which can be more engaging than the technical aspects of many cryptocurrencies. This emotional or cultural connection can make it stand out in a crowded market.

https://www.bloodlinechanting.com/

Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Bloodline Chanting My Name (CHANT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 59.35K
Bendra pasiūla:
$ 1.00B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 59.35K
Visų laikų rekordas:
$ 0.00312964
Visų laikų minimumas:
$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0
Bloodline Chanting My Name (CHANT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Bloodline Chanting My Name (CHANT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CHANT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek CHANT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate CHANT tokenomiką, galite peržiūrėti CHANT tokeno kainą realiuoju laiku!

CHANT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda CHANT? Mūsų CHANT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.