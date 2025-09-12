Daugiau apie $BLOOD

BLOOD kaina ($BLOOD)

1 $BLOOD į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
BLOOD ($BLOOD) kainos grafikas realiu laiku
BLOOD ($BLOOD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000285
$ 0.00000285$ 0.00000285

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.82%

-0.82%

BLOOD ($BLOOD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $BLOOD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BLOOD kaina yra $ 0.00000285, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BLOOD per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BLOOD ($BLOOD) rinkos informacija

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

--
----

$ 10.26K
$ 10.26K$ 10.26K

848.89B
848.89B 848.89B

848,888,888,888.0
848,888,888,888.0 848,888,888,888.0

Dabartinė BLOOD rinkos kapitalizacija yra $ 10.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BLOOD apyvartoje yra 848.89B vienetų, o bendras kiekis siekia 848888888888.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.26K

BLOOD ($BLOOD) kainos istorija USD

Šiandienos BLOOD kainos pokytis į USD: $ 0.
BLOOD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BLOOD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BLOOD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-0.68%
60 dienų$ 0+9.60%
90 dienų$ 0--

Kas yra BLOOD ($BLOOD)

BLOODcoin ($BLOOD) is a new meme coin built on the Solana blockchain, aiming to restore trust and integrity in the meme coin space. Addressing issues like rug pulls and abandoned projects, $BLOOD prioritizes transparency, community-driven development, and long-term value. Key features include zero allocation to founders or influencers, innovative staking and reward systems, and regular token burns to maintain scarcity. With a focus on organic growth and fair distribution, $BLOOD empowers its community through governance rights and exclusive access to real-world events. $BLOOD also incorporates unique philanthropic initiatives, rewarding blood donors with tokens purchased from the market, thereby promoting public health while creating consistent market demand. Built on principles of transparency, community-first initiatives, and continuous innovation, $BLOOD sets itself apart by fostering genuine community engagement and leveraging strategic partnerships without the pressure of traditional financial returns. Through its robust roadmap and commitment to organic growth, $BLOOD aims to redefine the meme coin landscape by creating a trusted and engaged community of holders.

BLOOD ($BLOOD) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

BLOOD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BLOOD ($BLOOD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLOOD ($BLOOD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLOOD prognozes.

Peržiūrėkite BLOOD kainos prognozę dabar!

$BLOOD į vietos valiutas

BLOOD ($BLOOD) Tokenomika

Supratimas apie BLOOD ($BLOOD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $BLOODišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BLOOD ($BLOOD)

Kiek BLOOD($BLOOD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $BLOOD kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $BLOOD į USD kaina?
Dabartinė $BLOOD kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BLOOD rinkos kapitalizacija?
$BLOOD rinkos kapitalizacija yra $ 10.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $BLOOD apyvartoje?
$BLOOD apyvartoje yra 848.89BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $BLOOD kaina?
$BLOOD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00000285USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $BLOOD kaina?
$BLOOD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $BLOOD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $BLOOD yra --USD.
Ar $BLOOD kaina šiais metais kils?
$BLOOD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $BLOOD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.