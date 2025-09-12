BlokPad kaina (BPAD)
BlokPad (BPAD) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BPAD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BPAD kaina yra $ 0.03276536, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BPAD per pastarąją valandą pasikeitė +0.32%, per 24 valandas – +1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +5.84%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė BlokPad rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BPAD apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 7500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.21M
Šiandienos BlokPad kainos pokytis į USD: $ 0.
BlokPad 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlokPad 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BlokPad 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.11%
|30 dienų
|$ 0
|+4.33%
|60 dienų
|$ 0
|+22.07%
|90 dienų
|$ 0
|--
BLOKPAD by BLOKTOPIA is a multi-chain launchpad with 2 distinct arms. BLOKPAD VIP which incubates, nurtures and launches early stage crypto projects with the extensive knowledge and network gained from our own launch of BLOKTOPIA. The second is BLOKPAD ESSENTIAL which solely acts as a traditional launchpad for crypto projects. $BPAD is the native token of BLOKPAD ESSENTIAL used to gain allocations in launching projects, whereas $BLOK is the native tokens used on BLOKPAD VIP. When either $BPAD or $BLOK is used to stake to gain entires and allocations on the projects launching on BLOKPAD $BPAD will be given as staking rewards in both BLOKPAD VIP and BLOKPAD ESSENTIAL.
