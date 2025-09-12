Daugiau apie BLOCKY

Blocky Ai Agent kaina (BLOCKY)

1 BLOCKY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00021303
$0.00021303
+6.00%1D
Blocky Ai Agent (BLOCKY) kainos grafikas realiu laiku
Blocky Ai Agent (BLOCKY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.0033202
$ 0.0033202

-0.27%

+6.01%

+1.34%

+1.34%

Blocky Ai Agent (BLOCKY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BLOCKY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BLOCKY kaina yra $ 0.0033202, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BLOCKY per pastarąją valandą pasikeitė -0.27%, per 24 valandas – +6.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.34%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blocky Ai Agent (BLOCKY) rinkos informacija

$ 202.13K
--
$ 202.13K
945.50M
945,498,180.7891452
Dabartinė Blocky Ai Agent rinkos kapitalizacija yra $ 202.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BLOCKY apyvartoje yra 945.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 945498180.7891452. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 202.13K

Blocky Ai Agent (BLOCKY) kainos istorija USD

Šiandienos Blocky Ai Agent kainos pokytis į USD: $ 0.
Blocky Ai Agent 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blocky Ai Agent 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Blocky Ai Agent 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+6.01%
30 dienų$ 0+70.43%
60 dienų$ 0-50.63%
90 dienų$ 0--

Kas yra Blocky Ai Agent (BLOCKY)

Blocky Ai Agent is a meme token that embraces the entire crypto market with a funny yet respectful character. Many are already creating memes and videos about Blocky, celebrating its unique personality Blocky stands out by bridging crypto culture with real-world dreams, turning them into memes — whether it's teaching people about crypto or wearing your favorite sports team, Blocky is full customizable to make you meme look the way you want and have fun. The idea came from a familiar experience—friends and family constantly asking about crypto. Blocky represents all of us in that position: the go-to person for blockchain questions. According to legend, Blocky was born from the first Bitcoin genesis block in 2009. He inherited the keys to a mythical wallet holding 1 million satoshis. But don’t worry—Blocky’s not here to dump

Blocky Ai Agent (BLOCKY) išteklius

Oficiali svetainė

Blocky Ai Agent kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blocky Ai Agent (BLOCKY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blocky Ai Agent (BLOCKY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blocky Ai Agent prognozes.

Peržiūrėkite Blocky Ai Agent kainos prognozę dabar!

BLOCKY į vietos valiutas

Blocky Ai Agent (BLOCKY) Tokenomika

Supratimas apie Blocky Ai Agent (BLOCKY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BLOCKYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blocky Ai Agent (BLOCKY)

Kiek Blocky Ai Agent(BLOCKY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BLOCKY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BLOCKY į USD kaina?
Dabartinė BLOCKY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blocky Ai Agent rinkos kapitalizacija?
BLOCKY rinkos kapitalizacija yra $ 202.13KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BLOCKY apyvartoje?
BLOCKY apyvartoje yra 945.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BLOCKY kaina?
BLOCKY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0033202USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BLOCKY kaina?
BLOCKY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BLOCKY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BLOCKY yra --USD.
Ar BLOCKY kaina šiais metais kils?
BLOCKY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BLOCKY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Blocky Ai Agent (BLOCKY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.