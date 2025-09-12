Daugiau apie BCUG

Blockchain Cuties Universe Governance kaina (BCUG)

$0.01386194
0.00%1D
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) kainos grafikas realiu laiku
Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 19.51
$ 0.00500135
--

--

0.00%

0.00%

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) realiojo laiko kaina yra $0.01386194. Per pastarąsias 24 valandas BCUG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BCUG kaina yra $ 19.51, o žemiausia – $ 0.00500135.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BCUG per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) rinkos informacija

$ 9.58K
--
$ 53.64K
691.06K
3,869,350.114736842
Dabartinė Blockchain Cuties Universe Governance rinkos kapitalizacija yra $ 9.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BCUG apyvartoje yra 691.06K vienetų, o bendras kiekis siekia 3869350.114736842. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 53.64K

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) kainos istorija USD

Šiandienos Blockchain Cuties Universe Governance kainos pokytis į USD: $ 0.
Blockchain Cuties Universe Governance 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009631206.
Blockchain Cuties Universe Governance 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0075512765.
Blockchain Cuties Universe Governance 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0009631206-6.94%
60 dienų$ +0.0075512765+54.47%
90 dienų$ 0--

Kas yra Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

BCUG is the native governance and utility token of Blockchain Cuties Universe game that is going to be used for: * Transactional operations – in-game currency for majority of existing mechanics and exclusive goods * Liquidity Providing * Gameplay farming – ability to earn tokens by performing meaningful actions within the game (true Play2Earn) * Staking and NFT based governance * Staking to mine two derivative tokens (Hero token and Political Power Token)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) išteklius

Blockchain Cuties Universe Governance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Blockchain Cuties Universe Governance prognozes.

Peržiūrėkite Blockchain Cuties Universe Governance kainos prognozę dabar!

Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) Tokenomika

Supratimas apie Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BCUGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Blockchain Cuties Universe Governance (BCUG)

Kiek Blockchain Cuties Universe Governance(BCUG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BCUG kaina USD valiuta yra 0.01386194USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BCUG į USD kaina?
Dabartinė BCUG kaina USD valiuta yra $ 0.01386194. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Blockchain Cuties Universe Governance rinkos kapitalizacija?
BCUG rinkos kapitalizacija yra $ 9.58KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BCUG apyvartoje?
BCUG apyvartoje yra 691.06KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BCUG kaina?
BCUG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.51USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BCUG kaina?
BCUG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00500135USD.
Kokia yra BCUG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BCUG yra --USD.
Ar BCUG kaina šiais metais kils?
BCUG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BCUG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.