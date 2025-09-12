Daugiau apie $BLK

$BLK Kainos informacija

$BLK Oficiali svetainė

$BLK Tokenomika

$BLK Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

BLK2100 logotipas

BLK2100 kaina ($BLK)

Neįtraukta į sąrašą

1 $BLK į USD – tiesioginė kaina:

$0.00057958
$0.00057958$0.00057958
+0.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
BLK2100 ($BLK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:12:02(UTC+8)

BLK2100 ($BLK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.187919
$ 0.187919$ 0.187919

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.44%

-0.98%

-0.98%

BLK2100 ($BLK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas $BLK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia $BLK kaina yra $ 0.187919, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, $BLK per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.44%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BLK2100 ($BLK) rinkos informacija

$ 12.17K
$ 12.17K$ 12.17K

--
----

$ 12.17K
$ 12.17K$ 12.17K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Dabartinė BLK2100 rinkos kapitalizacija yra $ 12.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. $BLK apyvartoje yra 21.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.17K

BLK2100 ($BLK) kainos istorija USD

Šiandienos BLK2100 kainos pokytis į USD: $ 0.
BLK2100 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BLK2100 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BLK2100 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.44%
30 dienų$ 0-9.42%
60 dienų$ 0+9.71%
90 dienų$ 0--

Kas yra BLK2100 ($BLK)

The coin is – A token which embodies one of the greatest index’s known to man, BLK2100 offers an investment opportunity like no other. With Blackrock buying up large supplies in crypto, it’s only a matter of time before BLK2100 takes over the crypto market. ($SPX) & (MSTR) have laid the fruits of their foundation and paved a pathway for $BLK to come through, we will gain the influence which Blackrock holds on the world. BLK2100 stands as a compelling asset for traders and crypto enthusiasts, providing a decentralized platform infused with a narrative of explosive growth.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BLK2100 ($BLK) išteklius

Oficiali svetainė

BLK2100 kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BLK2100 ($BLK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BLK2100 ($BLK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BLK2100 prognozes.

Peržiūrėkite BLK2100 kainos prognozę dabar!

$BLK į vietos valiutas

BLK2100 ($BLK) Tokenomika

Supratimas apie BLK2100 ($BLK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie $BLKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BLK2100 ($BLK)

Kiek BLK2100($BLK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė $BLK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė $BLK į USD kaina?
Dabartinė $BLK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BLK2100 rinkos kapitalizacija?
$BLK rinkos kapitalizacija yra $ 12.17KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra $BLK apyvartoje?
$BLK apyvartoje yra 21.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) $BLK kaina?
$BLK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.187919USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) $BLK kaina?
$BLK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra $BLK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis $BLK yra --USD.
Ar $BLK kaina šiais metais kils?
$BLK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite $BLK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:12:02(UTC+8)

BLK2100 ($BLK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.