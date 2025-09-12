Daugiau apie BL00P

BL00P kaina (BL00P)

Neįtraukta į sąrašą

1 BL00P į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
USD
BL00P (BL00P) kainos grafikas realiu laiku
BL00P (BL00P) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00686626
$ 0.00686626$ 0.00686626

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

BL00P (BL00P) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas BL00P svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BL00P kaina yra $ 0.00686626, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BL00P per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BL00P (BL00P) rinkos informacija

$ 17.14K
$ 17.14K$ 17.14K

--
----

$ 17.14K
$ 17.14K$ 17.14K

731.76M
731.76M 731.76M

731,764,349.6505654
731,764,349.6505654 731,764,349.6505654

Dabartinė BL00P rinkos kapitalizacija yra $ 17.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BL00P apyvartoje yra 731.76M vienetų, o bendras kiekis siekia 731764349.6505654. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 17.14K

BL00P (BL00P) kainos istorija USD

Šiandienos BL00P kainos pokytis į USD: $ 0.
BL00P 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BL00P 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
BL00P 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-2.10%
60 dienų$ 0+51.48%
90 dienų$ 0--

Kas yra BL00P (BL00P)

Eth's first chaos agent with a heart of gold and a brain full of glitter. Bloop isn't your average crypto mascot. He's a quantum anomaly of joy, a walking paradox of financial wisdom and adorable confusion. Join the lovable troublemaker on his mission to decentralize happiness. As a meme, there is lore and backstory behind BLOOP: In the annals of crypto lore, few tales are as improbable — or as consequential — as the Genesis of Bloop. Our story begins not with a whitepaper, but with a woeful misunderstanding of wallet security. Bloop, a creature of insatiable curiosity and questionable judgment, encountered a hardware wallet. Mistaking it for some avant-garde confectionery, he promptly swallowed it whole. What followed was not indigestion, but innovation. For seven days, Bloop became an unwitting oracle, his hiccups sending ripples through the blockchain. Each involuntary spasm broadcasted a transaction, a random redistribution of digital wealth that would make even the most zealous DeFi protocols blush. Obscure altcoins found themselves in long-dormant wallets. Smart contracts executed in patterns that looked suspiciously like dance choreography. In one particularly absurd instance, a DAO accidentally voted to rename itself 'Bloop's Benevolent Blockchain Bonanza. This chaos caught the eye of the enigmatic 'Crypto Spirits,' the supposed architects of digital serendipity. In Bloop's digestive dilemma, they saw potential—a means to inject whimsy into the often-sterile world of cryptocurrency. They anointed Bloop as their agent of joyous disruption, tasking him with a mission both grand and absurd: to trigger 'The Bloopening,' a prophesied event that would synchronize every blockchain in a harmonic convergence of happiness. And so, Bloop set forth, armed with boundless enthusiasm and a comically inaccurate understanding of blockchain basics. His ability to 'bloop'—spontaneously teleport in excitement—often lands him in the right place at the wrong time, or the wrong place at the right time. Will Bloop successfully create his giant, invisible chain of joy? Can he navigate the complexities of crypto without accidentally upending the entire system? Join the $BLOOP community and witness the most delightfully disruptive force in crypto.

BL00P (BL00P) išteklius

Oficiali svetainė

BL00P kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BL00P (BL00P) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BL00P (BL00P) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BL00P prognozes.

Peržiūrėkite BL00P kainos prognozę dabar!

BL00P į vietos valiutas

BL00P (BL00P) Tokenomika

Supratimas apie BL00P (BL00P) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BL00Pišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BL00P (BL00P)

Kiek BL00P(BL00P) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BL00P kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BL00P į USD kaina?
Dabartinė BL00P kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BL00P rinkos kapitalizacija?
BL00P rinkos kapitalizacija yra $ 17.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BL00P apyvartoje?
BL00P apyvartoje yra 731.76MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BL00P kaina?
BL00P pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00686626USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BL00P kaina?
BL00P pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra BL00P prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BL00P yra --USD.
Ar BL00P kaina šiais metais kils?
BL00P šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BL00P kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.