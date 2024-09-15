BKOKFi (BKOK) Tokenomika
BKOKFi (BKOK) Informacija
Launched on September 15, 2024, by a team located in Singapore, BKOK is a smart contract featuring three distinct liquidity pools.
First Liquidity Pool: BKOK/BNB Engage in standard trading with BNB, enhanced by an automatic burn mechanism that increases its value by 0.25% per hour (6% per day).
Second Liquidity Pool: BKOK/USDT Participate in standard trading with USDT and capitalize on arbitrage opportunities by leveraging the price discrepancies between the BKOK/USDT and BKOK/BNB pools.
Third Liquidity Pool: BKOK Assurance Pool This pool is designed to protect investors' capital by limiting downside risk. It is exclusively for the benefit of holders, with the price of BKOK in this pool appreciating over time. Transactions in this pool are limited to sell trades, and BNB accumulates as time progresses. Investors can rest assured that liquidity will always be available. When investments are liquidated through this channel, tokens are burned, contributing to the price increase of both the BKOK/BNB and BKOK/USDT pools.
BKOKFi (BKOK) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius BKOKFi (BKOK) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
BKOKFi (BKOK) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti BKOKFi (BKOK) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų BKOK tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek BKOK tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate BKOK tokenomiką, galite peržiūrėti BKOK tokeno kainą realiuoju laiku!
BKOK kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda BKOK? Mūsų BKOK kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.