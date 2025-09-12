Daugiau apie BPRO

BitPRO logotipas

BitPRO kaina (BPRO)

Neįtraukta į sąrašą

1 BPRO į USD – tiesioginė kaina:

$141,123
$141,123$141,123
+2.50%1D
mexc
USD
BitPRO (BPRO) kainos grafikas realiu laiku
BitPRO (BPRO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 137,551
$ 137,551$ 137,551
24 val. žemiausia
$ 141,133
$ 141,133$ 141,133
24 val. aukščiausia

$ 137,551
$ 137,551$ 137,551

$ 141,133
$ 141,133$ 141,133

$ 150,682
$ 150,682$ 150,682

$ 46,977
$ 46,977$ 46,977

-0.00%

+2.59%

+2.90%

+2.90%

BitPRO (BPRO) realiojo laiko kaina yra $141,115. Per pastarąsias 24 valandas BPRO svyravo nuo žemiausios kainos $ 137,551 iki aukščiausios $ 141,133 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BPRO kaina yra $ 150,682, o žemiausia – $ 46,977.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BPRO per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – +2.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

BitPRO (BPRO) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

--
----

Dabartinė BitPRO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BPRO apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia . Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 0.00

BitPRO (BPRO) kainos istorija USD

Šiandienos BitPRO kainos pokytis į USD: $ +3,564.02.
BitPRO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -5,219.3358360000.
BitPRO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,086.7468460000.
BitPRO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3,564.02+2.59%
30 dienų$ -5,219.3358360000-3.69%
60 dienų$ -4,086.7468460000-2.89%
90 dienų$ 0--

Kas yra BitPRO (BPRO)

Money On Chain delivers Bitcoin-native DeFi solutions—created by Bitcoiners, for Bitcoiners. Our mission is to accelerate mass adoption by offering products that serve distinct user profiles: DoC – a fully Bitcoin-collateralized stablecoin. BPro – a leveraged Bitcoin token tailored to long-term holders. MOC – a governance token that enables staking, on-chain voting, and more. All of this is achieved without counterparty risk: users always keep control of their private keys. The platform rests on a proprietary mathematical-financial model that has proved resilient even in the most extreme market conditions.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

BitPRO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos BitPRO (BPRO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų BitPRO (BPRO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes BitPRO prognozes.

Peržiūrėkite BitPRO kainos prognozę dabar!

BPRO į vietos valiutas

BitPRO (BPRO) Tokenomika

Supratimas apie BitPRO (BPRO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BPROišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie BitPRO (BPRO)

Kiek BitPRO(BPRO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BPRO kaina USD valiuta yra 141,115USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BPRO į USD kaina?
Dabartinė BPRO kaina USD valiuta yra $ 141,115. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra BitPRO rinkos kapitalizacija?
BPRO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BPRO apyvartoje?
BPRO apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BPRO kaina?
BPRO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 150,682USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BPRO kaina?
BPRO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 46,977USD.
Kokia yra BPRO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BPRO yra --USD.
Ar BPRO kaina šiais metais kils?
BPRO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BPRO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.