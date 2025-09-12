Daugiau apie BEST

BEST Kainos informacija

BEST Baltoji knyga

BEST Oficiali svetainė

BEST Tokenomika

BEST Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Bitpanda Ecosystem logotipas

Bitpanda Ecosystem kaina (BEST)

Neįtraukta į sąrašą

1 BEST į USD – tiesioginė kaina:

$0.832378
$0.832378$0.832378
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Bitpanda Ecosystem (BEST) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:10:46(UTC+8)

Bitpanda Ecosystem (BEST) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 12.23
$ 12.23$ 12.23

$ 0.0362385
$ 0.0362385$ 0.0362385

--

--

-21.49%

-21.49%

Bitpanda Ecosystem (BEST) realiojo laiko kaina yra $0.832378. Per pastarąsias 24 valandas BEST svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BEST kaina yra $ 12.23, o žemiausia – $ 0.0362385.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BEST per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -21.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Bitpanda Ecosystem (BEST) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 421.42M
$ 421.42M$ 421.42M

0.00
0.00 0.00

506,285,883.42
506,285,883.42 506,285,883.42

Dabartinė Bitpanda Ecosystem rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. BEST apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 506285883.42. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 421.42M

Bitpanda Ecosystem (BEST) kainos istorija USD

Šiandienos Bitpanda Ecosystem kainos pokytis į USD: $ 0.
Bitpanda Ecosystem 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1569007558.
Bitpanda Ecosystem 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1034732421.
Bitpanda Ecosystem 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.38636838363983655.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.1569007558-18.84%
60 dienų$ +0.1034732421+12.43%
90 dienų$ +0.38636838363983655+86.63%

Kas yra Bitpanda Ecosystem (BEST)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Bitpanda Ecosystem (BEST) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Bitpanda Ecosystem kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Bitpanda Ecosystem (BEST) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitpanda Ecosystem (BEST) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitpanda Ecosystem prognozes.

Peržiūrėkite Bitpanda Ecosystem kainos prognozę dabar!

BEST į vietos valiutas

Bitpanda Ecosystem (BEST) Tokenomika

Supratimas apie Bitpanda Ecosystem (BEST) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BESTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Bitpanda Ecosystem (BEST)

Kiek Bitpanda Ecosystem(BEST) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BEST kaina USD valiuta yra 0.832378USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BEST į USD kaina?
Dabartinė BEST kaina USD valiuta yra $ 0.832378. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Bitpanda Ecosystem rinkos kapitalizacija?
BEST rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BEST apyvartoje?
BEST apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BEST kaina?
BEST pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 12.23USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BEST kaina?
BEST pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0362385USD.
Kokia yra BEST prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BEST yra --USD.
Ar BEST kaina šiais metais kils?
BEST šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BEST kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 09:10:46(UTC+8)

Bitpanda Ecosystem (BEST) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.